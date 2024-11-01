edición general
Sobre presidentes y estadistas

Haría falta un análisis afinado para valorar la obra de Jordi Pujol en comparación con los predecesores, un debate que sus apologetas hacen bien de evitar.

