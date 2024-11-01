Sobre leyes y obediencias . Opinión

Los aranceles son un impuesto a las importaciones. Dado que una subida de impuestos reduce el déficit presupuestario, el Congreso de los EEUU puede aprobar utilizando el procedimiento conocido como “reconciliación”, una ley que imponga aranceles por mayoría en ambas cámaras, evitando un filibuster en el senado que exija 60 votos. Trump tiene mayoría de su partido en ambas cámaras. En vez de acudir al legislativo y pedirles que aprueben una norma al respecto, ha decidido lanzar su guerra comercial con el planeta invocando una ley de 1977.