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SNK adelanta un nuevo Metal Slug y pone en marcha el 'reinicio' de la saga por su 30.º aniversario

SNK adelanta un nuevo Metal Slug y pone en marcha el 'reinicio' de la saga por su 30.º aniversario  

El 19 de abril de 1996 se lanzaba el primer Metal Slug en recreativas. SNK ha aprovechado el 30.º aniversario para anticipar que ya está trabajando en el futuro de la serie. En el vídeo retrospectivo se menciona de forma destacada "Mission Reboot" junto al mensaje "A new mission awaits". Aunque la compañía todavía no ha presentado un título concreto ni ha detallado plataformas, la compañía sí deja claro en una nota de prensa que esta nueva etapa no se limita a una celebración nostálgica

| etiquetas: metal slug , snk , nazca
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5 comentarios
17 1 0 K 197 tecnología
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Alguien sabe si lo hay para iOS?
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cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Madre mía que triste solo vendiendo nostalgia.

¿Alguien sabe cuando lo sacan? La operación de riñones de mi hijo puede esperar.
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Aguarrás #1 Aguarrás
Mira que me gusta... Pero mucho ojo porque seguir exprimiendo sin más una franquicia o se hace con arte o es un insulto.
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Benzo #5 Benzo
Una auténtica obra de arte la saga metal slug.
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#2 Banshee2x
Entre la NeoGeo AES+ y esto, mejor que le ingresen mi nomina a SNK directamente.
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menéame