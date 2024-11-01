SNK adelanta un nuevo Metal Slug y pone en marcha el 'reinicio' de la saga por su 30.º aniversario  

El 19 de abril de 1996 se lanzaba el primer Metal Slug en recreativas. SNK ha aprovechado el 30.º aniversario para anticipar que ya está trabajando en el futuro de la serie. En el vídeo retrospectivo se menciona de forma destacada "Mission Reboot" junto al mensaje "A new mission awaits". Aunque la compañía todavía no ha presentado un título concreto ni ha detallado plataformas, la compañía sí deja claro en una nota de prensa que esta nueva etapa no se limita a una celebración nostálgica