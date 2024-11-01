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Smotrich asegura que el río Litani será la "nueva frontera de seguridad" de Israel cuando termine la ofensiva

Smotrich asegura que el río Litani será la "nueva frontera de seguridad" de Israel cuando termine la ofensiva

El ministro de Finanzas israelí y líder del ultraderechista Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, ha asegurado que Israel tendrá su "nueva frontera de seguridad" en el río Litani cuando termine la actual ofensiva militar en Líbano. "Vamos a cumplir la voluntad de los caídos y a asegurarnos de que esta guerra termine con el río Litani como la nueva frontera de seguridad del Estado de Israel, una frontera que mantenga alejada la amenaza, restablezca la sensación de seguridad y permita que los niños del norte crezcan sin miedo"...

| etiquetas: río litani , israel , bezalel smotrich , frontera , líbano , ofensiva
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9 comentarios
12 2 0 K 157 actualidad
Herumel #1 Herumel
Para esto y para más han jodido a Libia, Siria, Irak y el resto de Oriente Medio, el cual desde que entró Israel en él no ha tenido nunca un momento de tregua, y ya sabemos a futuro....
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#2 luckyy
Qué ilusos. Tarde o temprano el pais genocida y elegido desaparecerá
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Supercinexin #5 Supercinexin
#2 En cuanto se le acabe el fuelle a los USA, o los USAnos se harten y acaben con décadas de gobiernos infestados de sionistas, la colonia racista desaparecerá. Dejarán de enviarles billones, combustible infinito y munición infinita a cuenta del contribuyente USAno y se acabó.

No será espectacular, no habrá una gran gesta épica de guerreros palestinos, nada de eso. Simplemente cogerán sus segundos pasaportes todos ellos y se volverán a los países de sus padres y abuelos y fin.

Rhodesia es el ejemplo perfecto de cómo va a acabar la película.
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LinternaGorri #8 LinternaGorri
#2 el problema es que morirán matando, ya casi nadie duda de su capacidad para usar bombas nucleares contra población civil
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perrico #3 perrico
Hay que aislar a Israel del resto del planeta.
Son unos fascistas expansionistas.
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Que roben otro poco más de Líbano, total nadie va hacer nada
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LinternaGorri #9 LinternaGorri *
#4 es que, a quien haga algo, en meneame los llamarán dictadores opresores y terroristas, siguiendo el dictado de los mass media
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DDJ #6 DDJ *
"que esta guerra termine con el río Litani como la nueva frontera de seguridad del Estado de Israel, una frontera que mantenga alejada la amenaza, restablezca la sensación de seguridad y permita que los niños del norte crezcan sin miedo"

Ningún río va a impedir las ansias de revancha de todos los que tienen alrededor, como EEUU dé un vuelco gordo en su política interna para limpiar toda la mierda del naranjito y sus anormales en el gobierno, entonces no los va a salvar ni océanos de distancia.

Estos igual se creen que esto se va a acabar cuando Israel lo quiera y que los familiares de los que han masacrado no van a llegar con sus arcos y flechas desde el otro lado del río.

:peineta: :peineta: :peineta: :peineta: :peineta:
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Andreham #7 Andreham
Que los niños del norte crezcan sin miedo, no como los niños del oeste, que esos no van a crecer más.
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menéame