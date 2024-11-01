Smotrich asegura que el río Litani será la "nueva frontera de seguridad" de Israel cuando termine la ofensiva

El ministro de Finanzas israelí y líder del ultraderechista Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, ha asegurado que Israel tendrá su "nueva frontera de seguridad" en el río Litani cuando termine la actual ofensiva militar en Líbano. "Vamos a cumplir la voluntad de los caídos y a asegurarnos de que esta guerra termine con el río Litani como la nueva frontera de seguridad del Estado de Israel, una frontera que mantenga alejada la amenaza, restablezca la sensación de seguridad y permita que los niños del norte crezcan sin miedo"...