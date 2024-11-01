Skoda inventa una campanita que se escucha incluso aunque lleves los cascos puestos [ITA]  

Skoda ha encontrado con su campanita DuoBell una solución analógica a un problema de la física. El tintineo de su campanita es capaz de bypassear la tecnología de cancelación de ruido de los auriculares rompiendo el aislamiento acústico de quien lo lleva. La campanita se instalaría en bicis con el objetivo de proteger a peatones y ciclistas. Esto es posible gracias a que se ha descubierto un safety gap de modo que a una frecuencia de 750-850 hz un sonido puede superar el aislamiento acústico de los aparatos de nueva tecnología.