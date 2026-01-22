Situación en Siria/Rojava [actualización 22/01/2026] - ROJAVA AZADI

Nuevo alto el fuego: múltiples violaciones El 20 de enero se anunció un alto el fuego de cuatro días. El Gobierno de Transición Sirio (STG) anunció que durante este tiempo no avanzará más hacia Heseke o Qamishlo. El alto el fuego se presenta como un tiempo concedido a las SDF para debatir la propuesta del STG de disolución.