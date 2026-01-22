Situación en Siria/Rojava [actualización 22/01/2026] - ROJAVA AZADI

Nuevo alto el fuego: múltiples violaciones El 20 de enero se anunció un alto el fuego de cuatro días. El Gobierno de Transición Sirio (STG) anunció que durante este tiempo no avanzará más hacia Heseke o Qamishlo. El alto el fuego se presenta como un tiempo concedido a las SDF para debatir la propuesta del STG de disolución.
| etiquetas: siria , rojava , israel
Están dejando "finos" a los kurdos, hay vídeos en Telegram de decapitación y aldeas kurdas arrasadas, y parte de los árabes de la zona celebrándolo(son zonas donde viven árabes y kurdos)
Por cierto, los kurdos acusan al gobierno de Damasco de estar… » ver todo el comentario
Cuando ellos firmaron el acuerdo con los EEUU lo firmaron bajo la idea de que los bombardeos americanos se iban a producir en su territorio sí o sí. Podían pactar y que atacasen solo al Daesh y les robasen el petróleo como pago o podían bombardearles a ellos y robarles el petróleo igual.
Ellos no pactaron con los americanos por simpatía sino por alargar su supervivencia, pero por esos lares no son inocentes que piensan q los estadounidenses les importa su democracia confederal.