Situación crítica en Huétor Tájar: las inundaciones dejan aislado al municipio

Una familia ha tenido que ser rescatada de su cortijo por un tractor ante las anegaciones que se están produciendo en la localidad.

