Refuerzo de medios en Huétor Tájar (Granada), zona "crítica" tras el desborde del río Genil por la borrasca

"la zona más crítica de la provincia", donde confluyen tanto el río Genil, que está totalmente desbordado al venir en carga ya con otros como el río Monachil y el río Dílar, y coincidir con el arroyo Milano y los ríos que vienen de Montefrío y Algarinejo.

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
el río Genil "totalmente desbordado" generando con ello inundaciones en viviendas y carreteras. Los Bomberos de Loja y del Parque de Alhama de Granada están atendiendo las numerosas incidencias. En las últimas horas se han reforzado los efectivos y va para allá uno de los vehículos usados en las inundaciones de la Dana, que tiene capacidad para sacar 18.000 litros por minuto.
josde #5 josde
He visto un video reportaje del agua saliendo por los enchufes de la casas y verdaderos rios en las calles.
alehopio #3 alehopio
La UME ya está actuando en la zona

www.granadahoy.com/provincia/rescatan-familia-vivienda-inundada-huetor

Y, menos mal que aguas abajo está el pantano de Iznájar que sirve de regulación para las crecidas del Río Genil.
#2 Zamarro
Tranquilos, Feijoo esta informado desde el lunes en tiempo real.
Pero no le ha llegado aun el Teletipo
josde #4 josde
#2 Ya va en camino con un cubo el a sacar agua
