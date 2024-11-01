Refuerzo de medios en Huétor Tájar (Granada), zona "crítica" tras el desborde del río Genil por la borrasca

"la zona más crítica de la provincia", donde confluyen tanto el río Genil, que está totalmente desbordado al venir en carga ya con otros como el río Monachil y el río Dílar, y coincidir con el arroyo Milano y los ríos que vienen de Montefrío y Algarinejo.
| etiquetas: lluvias , andalucia , granada , inundaciones , rios , genil , desbordamiento
www.granadahoy.com/provincia/rescatan-familia-vivienda-inundada-huetor
Y, menos mal que aguas abajo está el pantano de Iznájar que sirve de regulación para las crecidas del Río Genil.
