Un sitio de citas del Reino Unido ofrece a los hombres musulmanes encontrar mujeres vírgenes, dóciles y abiertas a la poligamia

NikkahGram es un servicio de matrimonio islámico que se define como "definitivo" para aquellos musulmanes que dan valor a una pareja tímida y virgen, y que ven la poligamia como una solución islámica para permitir que todo el mundo pueda casarse. Aquí importan datos como si es virgen, si sabe el Corán o todavía lo está memorizando, si reza 5 veces al día, si baja la mirada, si evita reuniones mixtas, los predicadores preferidos, qué rama del islam sigue o como de modesta viste.