edición general
12 meneos
22 clics
Un sitio de citas del Reino Unido ofrece a los hombres musulmanes encontrar mujeres vírgenes, dóciles y abiertas a la poligamia

Un sitio de citas del Reino Unido ofrece a los hombres musulmanes encontrar mujeres vírgenes, dóciles y abiertas a la poligamia

NikkahGram es un servicio de matrimonio islámico que se define como "definitivo" para aquellos musulmanes que dan valor a una pareja tímida y virgen, y que ven la poligamia como una solución islámica para permitir que todo el mundo pueda casarse. Aquí importan datos como si es virgen, si sabe el Corán o todavía lo está memorizando, si reza 5 veces al día, si baja la mirada, si evita reuniones mixtas, los predicadores preferidos, qué rama del islam sigue o como de modesta viste.

| etiquetas: amor
10 2 2 K 106 actualidad
9 comentarios
10 2 2 K 106 actualidad
javierchiclana #2 javierchiclana *
La poligamia no es muy frecuente en el mundo islámico, más bien está reservada a los ricos... si quitas ese requisito podría pasar por un Tinder para opusinos.

Las religiones son una KK para las mujeres y son ellas las más creyentes, en España, según el CIS el doble de practicantes que los hombres :palm:
2 K 37
Lorips_ #3 Lorips_
#2 Normal, convivir con cuatro ninjas tiene que ser estresante, todo el dia te dan sustos.
1 K 15
MacMagic #6 MacMagic
#2 Eso es mentira, mi pareja trabaja en una empresa con gente de esa religión y cuando se van de vacaciones tienen varias esposas.

Pero bueno, supongo que hay que intentar tapar la realidad o estar en fase de negación.
1 K 17
javierchiclana #7 javierchiclana *
#6 Seguramente por eso tienen varias esposas... porque tienen ingresos muy superiores a los de su país. Da estatus. Ser rico es relativo... con que mande 100 €/mes a cada esposa puede que se considere una privilegiada.
0 K 19
StuartMcNight #9 StuartMcNight
#6 No te cree nadie bulero.
0 K 10
HeilHynkel #4 HeilHynkel
El Opus ha abierto sucursales en UK. xD
0 K 15
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
Y a esas mujeres les ofrecerá ese tipo de hombre que las busca,¿no? Espero que no se dediquen a raptarlas para trata o a comprárselas a sus padres.
0 K 10
#5 CosaCosa
Y cual es el problema? Mientras sea consentido.

No podemos ir de abanderados de la libertad y luego ir corriendo cosas que no nos gustan.

Europa caerá como todas las potencias. Desde de dentro
0 K 7
pazentrelosmundos #8 pazentrelosmundos
Los católicos hacen lo mismo a excepción de la poligamia que eso no va con ellos: www.catolicossolteros.com/
Pero que las mujeres tienen que ser vírgenes y dóciles lo mismito.

Parece ser que hay muchas páginas puse esa, voy a ver que se cuece por el mundo páginas de citas chungas.
0 K 6

menéame