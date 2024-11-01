Los sistemas de correo electrónico de Schleswig-Holstein se convierten a código abierto [eng]

La administración del estado de Schleswig-Holstein ha dado un paso importante hacia la soberanía digital: tras un proceso de conversión de seis meses, el Ministerio de Asuntos Digitales completó con éxito a principios de octubre la migración de todo el sistema de correo electrónico de la administración estatal de Microsoft Exchange y Outlook a las soluciones de código abierto Open-Xchange y Thunderbird.