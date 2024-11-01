edición general
Los sistemas de correo electrónico de Schleswig-Holstein se convierten a código abierto [eng]

La administración del estado de Schleswig-Holstein ha dado un paso importante hacia la soberanía digital: tras un proceso de conversión de seis meses, el Ministerio de Asuntos Digitales completó con éxito a principios de octubre la migración de todo el sistema de correo electrónico de la administración estatal de Microsoft Exchange y Outlook a las soluciones de código abierto Open-Xchange y Thunderbird.

2 comentarios
mecha #1 mecha
Es un estado federal de Alemania, el qué pega a Dinamarca. Lo he buscado porque no tenía ni idea.
#2 unocualquierax
#1
También es el apellido de una conocida mía :
Sofia Margarita Victoria Friederika von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg-Hannover, Herzogin von Braunschweig-Lüneburg, Prinzessin von Griechenland und Dänemark.
