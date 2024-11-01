¡El sistema no se puede cambiar, cámbiate tú!  

El “psicologismo individualista” consiste en convertir malestares colectivos en fallos personales y despolitizar las causas estructurales —precariedad, soledad, ausencia de futuro— que alimentan la crisis. Ante la paradoja de una sociedad que rebosa consultas psicológicas, diagnósticos de depresión y otros trastornos, frente al optimismo de la autoayuda, la columna desmonta el mantra liberal del «arréglate tú» y plantea una pregunta incómoda ¿puede la terapia compensar un entorno que enferma?
| etiquetas: psicología , psicologismo , autoayuda , despolitización , malestar colectivo
Porque los metodo elizabeth y demas solo sirven para ricos.
Curioso, porque si hay algo que esta muy extendido a dia de hoy es justo lo contrario, convertir carencias y defectos propios en problemas que vienen de la sociedad y el entorno para diluir la culpa en los demas.
Y por supuesto, creer que todo es problema tuyo te vuelve vulnerable a los abusos de poder, no lo niego. Pero hay que encontrar un equilibrio sano entre esos dos defectos.