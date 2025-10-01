edición general
‘Sirius’, el barco de la Flotilla en el que viaja Ada Colau, interceptado por la Armada israelí

A las 21.10 horas de este miércoles, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que viaje en el buque Sirus, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que avisa: “Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente”

aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#4 Asco de comentario, asco de usuario
Para que todo el mundo entienda lo prescindible que eres...  media
Torrezzno #1 Torrezzno *
Pues nada, que los liberen pronto. Esa acción tiene toda la pinta de ilegal encima ante la pasividad de los barcos que en teoría los protegían. Estando en aguas internacionales podían haberlo evitado
#2 soberao
#1 A Greta por ejemplo le sancionaron con la prohibición de pisar Israel, si la detienen puede que no la suelten. A ver que hacen con Ada Colau y qué les obligan a firmar bajo torturas, que cuando detuvieron a los de este verano les impidieron dormir mientras estuvieron detenidos.
Traspié #6 Traspié
#4 Las tildes, que además de trol quedas como paleto.
Bhuvaya #8 Bhuvaya
#4 oye, a qué sabe el ano sionista? Deja buen regusto en el paladar??
#9 eipoc
#8 esto es como la droga, cuanto más la prueba a menos le sabe y más tiene que tomar.
#12 tyrrelco
#4 Que ganas de caer tan bajo tienes.
#10 mcfgdbbn3 *
#2: Es que realmente es como si España va y se pone a asaltar barcos en aguas de marruecos, simplemente porque decidimos que Marruecos es parte de España. Que ojo, no digo que no convenga hincarle el diente, pero eso se hace poco a poco, como quién no quiere la cosa. :-P

A mí lo que me preocupa de ese país no es tanto lo que te puedan hacer físicamente, sino que te pirateen los dispositivos móviles o ordenadores para simular actividad que no has realizado, o borrarte trabajos... a ver por qué en informática hay tantas puertas traseras, no me extrañaría que algunas sean de ahí.
#11 soberao
#10 Son aguas internacionales, es un acto de piratería y un secuestro.
Razorworks #13 Razorworks
Hola Corea del Norte. ¿Os acordáis de algo que prometisteis? :troll:
platypu #3 platypu
La proxima vez que monten una contra los bombardeos turcos de los kurdos. Ah no...
