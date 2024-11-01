edición general
SiPearl presenta Athena1, el procesador “soberano” para usos duales que Europa quiere para defender su independencia tecnológica

La francesa SiPearl anuncia Athena1, una versión a medida de su chip Rhea1 pensada para administraciones públicas, defensa y aeroespacial, con variantes de 16 a 80 núcleos Arm Neoverse V1, alta seguridad e integridad, y plan comercial para la segunda mitad de 2027. La fabricación del die corre a cargo de TSMC y el empaquetado aspira a trasladarse a Europa. En pleno contexto de incertidumbre geopolítica, con ciberataques y conflictos armados al alza, el debate sobre la soberanía tecnológica europea ya no es teórico...

