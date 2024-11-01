Sionista interrumpe a los artistas que se reúnen: "Deberían haber sido arrojados a un horno" Eng  

Un agitador sionista en Nueva York, que se cree que es el ex abogado defensor de Epstein, Marc Fernich, interrumpe a los músicos que se reúnen en solidaridad con @mohsen.of.palestine. En el video, se escucha a Fernich refiriéndose a otro hombre judío como un "Kapo, K*ke, Jewboy", diciendo: "Usted justo al animal, eres peor que un musulmán ... Deberías haber sido arrojado en un horno. Te arrojaría si pudiera". Fernich, literalmente espuma en la boca, continúa para asaltar y acosar a las personas mientras dos policías miran cerca
En un mundo normal, a ese subser que se acerca amenazante a un grupo de personas, la policia le habria detenido inmediatamente, pero como se ven impunes hacen lo que les da la gana.
Lo hice una vez con uno que estaba farruco de fiesta intentando acercarse a una amiga y me descojoné poco....
En este caso está aplicando el término a la colaboración de algunos judíos con la extraña alianza que se ha formado entre la izquiera woke antisemita y el islamismo radical.
es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Haavara