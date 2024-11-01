edición general
Sionista interrumpe a los artistas que se reúnen: "Deberían haber sido arrojados a un horno" Eng  

Un agitador sionista en Nueva York, que se cree que es el ex abogado defensor de Epstein, Marc Fernich, interrumpe a los músicos que se reúnen en solidaridad con @mohsen.of.palestine. En el video, se escucha a Fernich refiriéndose a otro hombre judío como un "Kapo, K*ke, Jewboy", diciendo: "Usted justo al animal, eres peor que un musulmán ... Deberías haber sido arrojado en un horno. Te arrojaría si pudiera". Fernich, literalmente espuma en la boca, continúa para asaltar y acosar a las personas mientras dos policías miran cerca

17 comentarios
Metabarón #2 Metabarón
Parece de las "juventudes" del PP
#5 Barriales
#2 un reprimido.
Yorga77 #1 Yorga77
No me gustan mucho los videos de Redit pero como la cara de odio me a enamorado y es un abogado de Epstein, he compartido. :troll:
Veelicus #8 Veelicus
Lo triste es que si alguien le pega un empujon la policia detendria a esa persona.
En un mundo normal, a ese subser que se acerca amenazante a un grupo de personas, la policia le habria detenido inmediatamente, pero como se ven impunes hacen lo que les da la gana.
pepel #4 pepel
Y tú de combustible, hdp.
Guanarteme #14 Guanarteme
Qué pena que los que estaban conteniéndolo no se separasen de repente para que se cayera al suelo xD

Lo hice una vez con uno que estaba farruco de fiesta intentando acercarse a una amiga y me descojoné poco....
#12 XXguiriXX
En estos caso lo mejor es provocar a los idiotas hasta que explotan. Luego a reírte del sionista por la multa o días en la trena que le tocará.
Veelicus #13 Veelicus
#12 Lamentablemente esa gente es intocable, ya ves que esta la poli alado y no le dice ni mu.
Jakeukalane #16 Jakeukalane
#0 corrijo Epsteins por Epstein. La traducción debe ser en singular, en inglés está en plural porque es una falta ortográfica (Epstein's).
TripleXXX #6 TripleXXX
Han aprendido de los mejores maestros.
Lenari #3 Lenari
Para entender el término, "kapo" se refiere a los judíos que colaboraron con los nazis antisemitas en la persecución de los judíos.

En este caso está aplicando el término a la colaboración de algunos judíos con la extraña alianza que se ha formado entre la izquiera woke antisemita y el islamismo radical.
TripleXXX #7 TripleXXX
#3 ¿Una especie de cipayos como en India?
Lenari #10 Lenari
#7 Algo así. Aunque en el caso de la India es más complicado, ya que tenías a los musulmanes en el norte, a los hindues, y luego a los sikhs, y las relaciones entre estos grupos eran de todo menos pacíficas, y los británicos aprovecharon eso. No mandaban a los sikh a pelear contra sikhs sino contra hindues, por ejemplo.
Andreham #9 Andreham
#3 Esa extraña alianza de "oye, no asesines a niños, maldito infraser".
#11 XXguiriXX
#3 Claro porque sólo los woke y los islamistas radicales piden el fin del genocidio :shit:
mis_cojones_en_bata #15 mis_cojones_en_bata
#3 a mí, me sorprende aún más, la extraña unión que se ha creado entre las lenguas de los fachapobres, racistas y mierdas de extrema derecha y el ojete sabrosón de los genocidas sionistas.
