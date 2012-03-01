El sionista húngaro Rezső Kasztner engañó a 437.000 judíos húngaros para enviarlos a Auschwitz

El sionista húngaro Rezső Kasztner, vicepresidente de la Organización Sionista de Hungría, estableció contactos directos con Adolf Eichmann en 1944. Junto con otros miembros sionistas del "Comité de Ayuda y Rescate", Kasztner participó activamente en engañar a miles de judíos húngaros, asegurándoles que los trenes con destino a Auschwitz se dirigían realmente a Kenyérmező, donde trabajarían en fábricas y campos agrícolas. Este engaño permitió que aproximadamente 437.000 judíos fueran enviados a su muerte sin ofrecer resistencia.