El sionista húngaro Rezső Kasztner engañó a 437.000 judíos húngaros para enviarlos a Auschwitz

El sionista húngaro Rezső Kasztner, vicepresidente de la Organización Sionista de Hungría, estableció contactos directos con Adolf Eichmann en 1944. Junto con otros miembros sionistas del "Comité de Ayuda y Rescate", Kasztner participó activamente en engañar a miles de judíos húngaros, asegurándoles que los trenes con destino a Auschwitz se dirigían realmente a Kenyérmező, donde trabajarían en fábricas y campos agrícolas. Este engaño permitió que aproximadamente 437.000 judíos fueran enviados a su muerte sin ofrecer resistencia.

Asimismov #1 Asimismov
Si son capaces de hacer eso con los suyos ¿qué no harán a quienes odian?
El sionismo es solo muerte y destrucción y más tarde o temprano nos afecta a todos, a los judíos y sionistas también.
Laro__ #2 Laro__
#1 Es que no son "los suyos". Los sionistas siempre han tenido más afinidades ideológicas con los nazis que con los judíos.
Asimismov #3 Asimismov
#2 entonces: ¿Los sionistas son antisemitas?
Ferran #4 Ferran *
#3 Los Palestinos son semitas.

“Semita” es un grupo lingüístico-cultural que engloba a los pueblos que hablan lenguas semíticas (árabe, hebreo, arameo, amhárico, etc.) y que comparten un origen común en el Antiguo Oriente.

Los palestinos de hoy son mayoritariamente árabes de habla árabe (árabe palestino, una variedad del árabe levantino).
Asimismov #5 Asimismov
#4 ¡No me digas!
¡No me había dado cuenta!
¿Qué será lo próximo, mizrajies, sefarditas y azquenazis?
#10 Troll_hunter
#5 vaya personaje estás hecho. Un poco de respeto no?
2 K 8
#14 ldoes
#5 No hagas preguntas si no quieres que te contesten.
4 K 60
#18 AGlC
#5 De AscoNazis tenemos ya más que de sobra
0 K 7
Laro__ #6 Laro__ *
#3 Sí. Matan palestinos (que son más semitas que ellos).
3 K 47
Asimismov #8 Asimismov
#6 y rehenes, y colonos, y ... según las Hannibal Directives a cualquiera que se ponga por delante, lo matan por detrás.
Sionismo asesino.
1 K 24
rafaLin #24 rafaLin
#3 Por supuesto, la solución final del sionista Hitler lo que buscaba era expulsar a los ashkenazis de Europa para que invadieran a los semitas palestinos. Los ashkenazis, de procedencia rusa, ucraniana y polaca, principalmente, son antisemitas que odian y discriminan a los semitas judíos que vivían allí antes de que llegaran ellos, y odian y asesinan a los semitas musulmanes y cristianos.

El nazismo nació del sionismo.
mr.wolf #17 mr.wolf
#1 Todavía tratamos como homogéneos a grupos según su religión. ¿Son todos los católicos iguales y tienen mismos objetivos y actúan de manera alineada? Pues eso con todos los grupos....
salteado3 #25 salteado3
#1 Acabarán volviendo a España a reclamar Toledo, Córdoba, Jaén, Tarragona...
Ahora nos reímos pero no hay quien les pare y van a peor.
1 K 21
#26 zeekren
#1 gracias a él y a otros como él, ahora tienen un país dónde pueden jugar a indios y vaqueros mientras leen su libro de cuentos!!!!

Conseguir un pequeño gesto de solidaridad involuntaria de 437.000 judíos le debieron valer un buen puesto en la Knesset!
#11 DonaldBlake
Esto es lo que siempre se ha intentado tapar, por todos los medios (sobre todo, Hollywood). Nazis malos (lo eran), judíos prisioneros inocentes (lo eran); a partir de aquí:

- prisioneros gitanos, homosexuales, rojos, etc,; como si no hubiesen existido.
- judíos cómplices, Iglesia Católica cómplice, países aliados cómplices (con su silencio e indiferencia ante lo que pasaba, igual que ahora); como si no hubiesen existido.
#20 Lusco2
#11 Es que los sionistas acapararon todas las indemnizaciones de guerra y fueron ellos los encargados de repartirlas, si alguno y que fueron muy pocos los del Bund que consiguieron sobrevivir se quedaron sin nada y murieron en la pobreza.
es.wikipedia.org/wiki/Unión_General_de_Trabajadores_Judíos
Kyoko #7 Kyoko
Fuentes mas serias sobre este caso
es.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Kastner
mondiplo.com/el-pacto-con-el-diablo-de-rezso-kasztner
Lo que hizo fue salvar a unos miles, pero a costa de no avisar al resto a donde se dirigían realmente los trenes.
Su pacto con el diablo le supuso que después de la guerra se le juzgase en Israel por colaboracionismo, causando un escándalo de primer orden, y murió asesinado.
Seamos algo serios, esto ya raya en conspiranoia.
shake-it #9 shake-it *
#7 El qué dices que es conspiranoia? El colaboracionismo del sionismo con los nazis? El genocidio palestino? La usurpación de territorios a sus vecinos? Su absoluto desprecio por las resoluciones de la ONU? Por saber a qué te refieres...
7 K 82
Bifaz #13 Bifaz
#7 ¿Fuente más seria la wikipedia que el historiador Leni Benner? Te lo explica el ex-primer Ministro Naftali Bennett en la apertura de un curso a sionistas en Israel para editar la wikipedia:
"El objetivo del día es esenseñar a la gente cómo editar en Wikipedia, que es la fuente de información número uno hoy en día; por ejemplo, si alguien busca "la flotilla de Gaza", queremos estar allí, queremos ser los que influyan en lo que está escrito allí, cómo está escrito y para garantizar que sea equilibrado y de naturaleza sionista."
www.meneame.net/story/curso-edicion-sionista-wikipedia-presentado-jove
3 K 47
security_incident #23 security_incident
#13 Nunca está demás recordar esta cita de Ben-Gurion

“Si supiera que es posible salvar a todos los niños de Alemania trasladándolos a Inglaterra, y solo a la mitad trasladándolos a la Tierra de Israel, elegiría lo segundo, porque ante nosotros no está solo la cuenta de estos niños, sino el balance histórico del pueblo de Israel”.
2 K 45
cosmonauta #21 cosmonauta
#7 ¿Conspiranoia? No. Es xenofobia
1 K 25
riz #22 riz *
#7 Unos miles, no. Salvó a 1684, elegidos por él, y a cambio de 1000 dólares. Deportó. 437000. "Ambos llegaron a un acuerdo para que unos 1684 judíos especialmente seleccionados por Kasztner se salvaran mediante un rescate de 1.000 dólares por cabeza. Entre ellos cabe mencionar a: el rabino Joel Teitelbaum (1887-1979), el escritor Béla Zsolt (1895-1949, el psiquiatra Léopold Szondi (1893-1986), el cantante de ópera Dezső Ernster (1898-1981), el artista István Irsai (1896-1968), otros

sieteymedio #16 sieteymedio
Me voy a callar porque me meten 3 strikes de golpe.
1 K 24
Rogue #12 Rogue
Nunca te fíes de un sionista. Aunque no deje de sonreírte.
0 K 8
#19 AGlC
Perro no come perro
#27 Anais33
Cuando vendes a un hermano que mismo le da un infraser de raza inferior. No es mi pensamiento es el suyo
