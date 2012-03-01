El sionista húngaro Rezső Kasztner engañó a 437.000 judíos húngaros para enviarlos a Auschwitz

El sionista húngaro Rezső Kasztner, vicepresidente de la Organización Sionista de Hungría, estableció contactos directos con Adolf Eichmann en 1944. Junto con otros miembros sionistas del "Comité de Ayuda y Rescate", Kasztner participó activamente en engañar a miles de judíos húngaros, asegurándoles que los trenes con destino a Auschwitz se dirigían realmente a Kenyérmező, donde trabajarían en fábricas y campos agrícolas. Este engaño permitió que aproximadamente 437.000 judíos fueran enviados a su muerte sin ofrecer resistencia.
El sionismo es solo muerte y destrucción y más tarde o temprano nos afecta a todos, a los judíos y sionistas también.
“Semita” es un grupo lingüístico-cultural que engloba a los pueblos que hablan lenguas semíticas (árabe, hebreo, arameo, amhárico, etc.) y que comparten un origen común en el Antiguo Oriente.
Los palestinos de hoy son mayoritariamente árabes de habla árabe (árabe palestino, una variedad del árabe levantino).
¡No me había dado cuenta!
¿Qué será lo próximo, mizrajies, sefarditas y azquenazis?
Sionismo asesino.
El nazismo nació del sionismo.
Ahora nos reímos pero no hay quien les pare y van a peor.
Conseguir un pequeño gesto de solidaridad involuntaria de 437.000 judíos le debieron valer un buen puesto en la Knesset!
- prisioneros gitanos, homosexuales, rojos, etc,; como si no hubiesen existido.
- judíos cómplices, Iglesia Católica cómplice, países aliados cómplices (con su silencio e indiferencia ante lo que pasaba, igual que ahora); como si no hubiesen existido.
Lo que hizo fue salvar a unos miles, pero a costa de no avisar al resto a donde se dirigían realmente los trenes.
Su pacto con el diablo le supuso que después de la guerra se le juzgase en Israel por colaboracionismo, causando un escándalo de primer orden, y murió asesinado.
Seamos algo serios, esto ya raya en conspiranoia.
"El objetivo del día es esenseñar a la gente cómo editar en Wikipedia, que es la fuente de información número uno hoy en día; por ejemplo, si alguien busca "la flotilla de Gaza", queremos estar allí, queremos ser los que influyan en lo que está escrito allí, cómo está escrito y para garantizar que sea equilibrado y de naturaleza sionista."
“Si supiera que es posible salvar a todos los niños de Alemania trasladándolos a Inglaterra, y solo a la mitad trasladándolos a la Tierra de Israel, elegiría lo segundo, porque ante nosotros no está solo la cuenta de estos niños, sino el balance histórico del pueblo de Israel”.
