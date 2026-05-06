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El sionismo no se descarriló, siempre se construyó así [EN]

El sionismo no se descarriló, siempre se construyó así [EN]

El sionismo, en esencia, es la creencia en la supremacía judía entre el río Jordán y el mar Mediterráneo y, al igual que cualquier otra ideología que defienda la supremacía racial, nacional o religiosa, es ilegítimo. No es fácil ser israelí y antisionista. Es casi imposible. Esa combinación se percibe en Israel como traición, herejía, carente de toda legitimidad. Así ha sido desde los buenos y viejos tiempos de la era Mapai en Israel, mucho antes de los días oscuros de Benjamin Netanyahu e Itamar Ben-Gvir. Desde la Unión Soviética no ha habido

| etiquetas: sionismo , sumprecía , raial , ilegítimo
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6 comentarios
18 3 0 K 155 actualidad
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
#0 El sionismo te persigue, con sus narizotas y sus rituales cabalísticos. El sionismo lo controla todo, tiene el máximo número de premios nobel, seguro que tiene micrófonos en tu casa. El sionismo son los padres.
8 K -41
TooBased #3 TooBased
#2 Y a ti te persigue tu inteligencia
6 K 77
Mangione #4 Mangione *
#2 El sionismo, de facto, es descendiente del nazismo y es un movimiento colonialista, expansionista y genocida, que mata niños, mujeres y ancianos semitas, como hicieron sus predecesores ideológicos. es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Haavara

Lo demás son tus movidas propagandísticas, que deberían darte una vergüenza que claramente nunca has tenido.
1 K 20
Bhuvaya #5 Bhuvaya
#2 no intentes desviar la atención del hecho de que son unos criminales genocidas. Y los colaboracionistas cómo tú también sois criminales.
1 K 19
#6 abogado_del_diablo
#2 Tú no puedes saber si son los padres, que a tu padre biológico no lo conoce nadie.
0 K 7

menéame