El sionismo no se descarriló, siempre se construyó así [EN]

El sionismo, en esencia, es la creencia en la supremacía judía entre el río Jordán y el mar Mediterráneo y, al igual que cualquier otra ideología que defienda la supremacía racial, nacional o religiosa, es ilegítimo. No es fácil ser israelí y antisionista. Es casi imposible. Esa combinación se percibe en Israel como traición, herejía, carente de toda legitimidad. Así ha sido desde los buenos y viejos tiempos de la era Mapai en Israel, mucho antes de los días oscuros de Benjamin Netanyahu e Itamar Ben-Gvir. Desde la Unión Soviética no ha habido