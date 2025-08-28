El sionismo judío tiene la tragedia de reproducir lo peor del sionismo cristiano

Creo que se puede establecer una conexión entre el genocidio actual en Palestina y la guerra en Ucrania. Lo que conecta a ambos es el capital gasífero, el capital del hidrocarburo. El proyecto israelí siempre fue dominar toda la Palestina histórica, pero en los últimos años se encontró un yacimiento de gas en las costas de Gaza. Israel quiere convertirse en el sustituto de Rusia para proveer gas a Europa. Estados Unidos pretende que Europa no reciba gas de Rusia, porque se lo vendían muy barato y eso implicaba una fractura geopolítica para...