El sionismo judío tiene la tragedia de reproducir lo peor del sionismo cristiano

Creo que se puede establecer una conexión entre el genocidio actual en Palestina y la guerra en Ucrania. Lo que conecta a ambos es el capital gasífero, el capital del hidrocarburo. El proyecto israelí siempre fue dominar toda la Palestina histórica, pero en los últimos años se encontró un yacimiento de gas en las costas de Gaza. Israel quiere convertirse en el sustituto de Rusia para proveer gas a Europa. Estados Unidos pretende que Europa no reciba gas de Rusia, porque se lo vendían muy barato y eso implicaba una fractura geopolítica para...
¡Ah! ya sabemos el motivo de la guerra en Gaza.
De hecho los cretinos se la devolvieron a los palestinos en su día
A mí me parece mucho más sencillo: cuatro putos locos violentos y supremacistas han tomado el control de Occidente, con el agrado y simpatía de las derechas "democráticas" como no podría ser de otra forma y como ya pasó exactamente igual en el… » ver todo el comentario
Ya tiene suficientes delitos el cristianismo como para encima heredar los delitos de Israel
¿El derrocamiento de Gadafi por su pueblo no era en realidad una maniobra para sacar el gas y el petróleo baratos?
¿La ocupación de Irak no fue por el petróleo y el gas?
¿La guerra de Ucrania es en realidad por el gas?
¿Lo de Gaza es por el gas?
Hay que ver, que barato está el gas con tanto productor y tanta oferta