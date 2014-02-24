"El sionismo en la era de los dictadores" por Lenni Brenner [ENG]

Soy estadounidense, pero mi primer libro, El sionismo en la era de los dictadores, se publicó en Gran Bretaña. Las editoriales estadounidenses no se arriesgarían a vender una revelación sobre la colaboración sionista con Hitler. Entonces encontré libros a favor y en contra del sionismo publicados por Croom Helm Ltd. Acudí a ellos. Me dieron un ultimátum: «Estás a punto de escribir el libro más controvertido que se pueda imaginar... Así que no puede haber errores. Debes enviarnos una fotocopia de cada documento que cites». Se publicó en 1983.