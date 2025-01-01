edición general
El síndrome del impostor tras vender tu empresa

Después de vender mi empresa a una gran consultora, lo que viví no fue sólo una transición profesional. Fue una montaña rusa emocional marcada por inseguridades, noches sin dormir y la incómoda sensación de no reconocer mi nuevo yo. En este artículo comparto mi experiencia personal y cómo, paso a paso, logré encontrar mi espacio, delegar responsabilidad y reconectar con ese propósito que me define como fundador. Una guía honesta para emprendedores que se enfrentan a la integración post-exit.

Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Me parecía un tema interesante, pero resulta que el meollo del asunto es muy breve en el blog de #0 ; de hecho, es más breve que la introducción.
TripleXXX #3 TripleXXX
El problema que le veo es que, por lo que he leido, sigue allí.

Yo hice lo mismo hará un par de años pero solo aparezco si hay un tema gordo de Internet o que me llamen para resolver un marrón, cobrando por supuesto.

Pero vender y seguir allí no me entra en la cabeza. He desarrollado mucha tecnología propia y no podría soportar que alguien me diera ordenes o ver como se cargan muchas de las cosas que he ideado.
#2 endy *
Vende la empresa y dice que estaba muy asustado.
Se ve que le debieron obligar a venderla :troll:.
Se lleva una pasta y lo escribe como lloriqueando
