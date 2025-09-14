edición general
Sindicatos policiales denuncian que se les ha impedido garantizar la seguridad en La Vuelta

Sindicatos policiales denuncian que se les ha impedido garantizar la seguridad en La Vuelta

Los sindicatos justifican su actuación en el mantenimiento de la seguridad en la etapa final de la vuelta: "Se ha atado a los policías nacionales de pies y manos. En condiciones normales, La Vuelta nunca se hubiera cortado"

valandildeandunie
Pues bien que iban dando palos a gente normal que solo quería manifestarse.
Restrepo77
#1 Por lo que se veía en números vídeos y directos, los palos fueron la anécdota y hubieron muchísimas calles donde los manifestantes protestaron y cortaron las calles sin ni siquiera un forcejeo. Llegaron las 21:00 y ,tal y como lo habían acordado previamente los manifestantes y la policía nacional, se retiraron con la sintonía del telediario de fondo y quedándose una tarde-noche de lujo.
mariettica
#6 pues yo he debido ver muchas "anecdotas" tantas que no me ha parecido una manifestacion de extrema placidez...
Libre_albedrío
#6 Que viste Telemadrid?.
Autarca
#1 #2 #4 #5 #7 entonces ¿siempre se le debe dar barra libre a los manifestantes? ¿O solo cuando se manifiesten por causas que apoyáis?

No es que la Vuelta Ciclista me importe más que un mojón, pero me sorprende que el propio estado se haya puesto de lado de los manifestantes, y haya boicoteado la actuación policial.

A priori la causa noble, pero el caso es que me fío de los políticos lo mismo que de un escorpión acorralado
enochmm
#14 Quizá sólo cuando sea una manifestación pacífica. ¿Te parece?
2 detenciones y 100.000 personas.
Autarca
#15 pues eso digo

Ya se encarga el estado de que la manifestación no sea pacífica cuando ellos quieren

Se mandan unos cuantos compañeros a quemar contenedores y tirar piedras
enochmm
#18 Bueno, quizá habría que hacer un estudio sobre el color del estado y lo sueltas que tienen las manos los antidisturbios.
ehizabai
#14 No, hombre no.
Hay que dejar en manos de la policía ver dónde se actúa, porque la poli es neutralísima, y actúa con la misma contudencia contra gente que se salta el estado de alarma y protesta en la zonas pijas de Madrid que contra los piojosos perroflautas.
Esperanza Aguirre cortó una puta calle en directo en la TV, y ahora nos vienen con hostias de protestas violentas y la poli que no le dejan actuar.
Autarca
#20 los de la polis son unos mandaos

Y curiosamente en esta ocasión les han mandao que no actúen
ehizabai
#24 Por eso con el mismo gobierno del Perro actuaron igual en las protestas de pijos durante el estado de alarma, que en cualquier otra de piojosos perroflautas.
Porque son unos mandados.
Y por eso, porque son unos mandados, Esperanza Aguirre se permite cortar una calle en directo en la TV y no hay consecuencias, no digamos ya indignación de la SUP porque no les dejan actuar.
Ahora hay que leer que cortar la calle es violencia y poco menos que terrorismo.
Todo con el mismo gobierno del Perro.
La poli es digna heredera en todas sus estructuras de lo que había antes.
Autarca
#27 todo eso se lo mandaron, si no obedeciesen podrían perder sus estupendos puestos de funcionario que tanto les costó conseguir

Quizá deberías preguntarte por qué unas cosas se las mandan y otras no
ehizabai
#29 Claro que sí. Se lo mandan sus superiores funcionarios, no los políticos.
Como dijo cierto alto cargo en el juicio del procés, los operativos los diseña la propia policía, no el jefe político.
Pero nada, a vender la tontería de que la poli es neutral.
Thornton
#2 Las mismas quejas de los mismos sindicatos policiales que en las "concnetraciones" de Ferraz ¡Ah, no! Espera, que me he liado.... :troll:

#20 #26
Restrepo77
#14 la barra libre no se donde la ves, en toda manifestación siempre hay un grupo que la lía que son pocos pero salen en todos los canales, y una mayoría que protesta de forma pacifica que no quiere decir que no sea molesta.
La policía dirigida por la delegación de gobierno tiene sus pautas y leneas rojas y se establece una negociación con los organizadores o líderes de dicha concentración. No vayáis por aquí, por aquí si, esto no, esto si, a las 21:00 para casa… y en la mayoría de casos…   » ver todo el comentario
Autarca
#26 lo de la "barra libre" lo digo porque aquí hay mucha gente contenta de que el estado haya permitido a los manifestantes interrumpir un evento deportivo, con el que supongo que ellos al igual que yo no simpatizan, pero que mucha gente aprecia

A lo mejor mañana lo hace con un evento con el que si simpatizan, espero ver coherencia entonces
Libre_albedrío
#14 ¿Porqué será?. No te rompas la cabeza. Tiene que haber de "t'o".
Lyovin81
#1 Los antidisturbios suelen ir con la nariz bien empolvada, llega un momento que ya no atenderán a órdenes ni a nada. Son como animales, los he tenido en frente unas pocas veces, jamás he hecho nada violento en una manifestación, y esos puercos cargan igual, a saber los motivos.
makinavaja
#1 Pues eso no es nada para lo que les hubiera gustado a los sindicatos policiales... para un martillo todo son clavos!!!
sarri
"Se ha atado a los policías nacionales de pies y manos. En condiciones normales, La Vuelta nunca se hubiera cortado"

Mira como el macarra de mi instituto: "Si me sueltan los reviento!"
Catacroc
#7 Hay que entender que todo el recorrido de una vuelta ciclista es imposible de proteger. Y no es necesaria la presencia de 1000 manifestantes, un pequeño grupo organizado te pueden cortar la vuelta 10 veces entre la salida y la llegada en cualquiera de las etapas. Todo esto ha sido cabezoneria de la organizacion y ha terminado tal como se esperaba.
mcfgdbbn3
#13: Y las provocaciones de Ayuso o de Almeida, que no debemos olvidar, que eso te hace pasar vergüenza como ciudadano.
silvano.jorge
El SUP, quién te ha visto y quién te ve, sigue por su deriva ultraderechista.
mcfgdbbn3
#4: Lo que tienen que quitar de una vez es la "valoración sicológica" que se hace al entrar porque no es una valoración sicológica, es un filtro.
shake-it
Joder, con el gusto que dar porrazos a los rojos y nos dijeron que esta vez no abriésemos cabezas... Yo con este puestón de speed qué hago ahora?
3 K 61
Lyovin81
enochmm
Ay vaya! Que no les han dejado dar todos los palos que querían! pobres!


(Qué bien huele a lágrimas de facha un lunes por la mañana)
MADMax2
#2 qué obsesión ....
Antipalancas21
Ya sabemos como respiran esos sindicatos y quien les dicta los contenidos, son afines al PP de la vieja guardia.
ehizabai
"¡Que nos dejen actuar!" 2.0
MoñecoTeDrapo
Aprovecho para indicar la "paradoja" de que la policía nacional pegase palos a los manifestantes y que luego el delegado del Gobierno sacase pecho de la dignidad de la ciudadanía madrileña.
mmlv
¿Y exactamente cómo hubieran impedido que la gente ocupara la calzada? ¿Disparando pelotas de goma, aporreando gente y lanzando gases lacrimógenos?
Catacroc
#21 Que lancen gases y luego que pasen los ciclistas. Habria sido divertido de ver a los ciclistas tosiendo y llorando. Recordemos que el unico daño que se hizo en todo esto a un ciclista fue culpa de un agente que se cruzo delante del peloton y provoco un accidente. Los manifestantes en ningun momento han puesto en riesgo a los deportistas.
devilinside
Coño, igual tenían que haberles dado barra libre para cargar contra todo lo que tenían por delante, incluidos los aficionados
veratus_62d669b4227f8
Los grupos de antidisturbios que se quedaron aislados entre los manifestantes no corrienron ningun peligro en ningun momento, la gente les bordeaba tranquilamente y seguia su camino, si en lugar de quedarse en el sitio interrumpiendo el paso , cuando muchos manifestantes les habian sorteado simplemente se hubiertan apartado, como hicieron otros de sus compañeros en el paseo del prado, no hubiera habido ni cargas ni gases, hablo de Neptuno, en un momento dado un grupo de 7 u 8 antidisturbios…   » ver todo el comentario
mcfgdbbn3
Creo que alguno tenía ganas de sacar unos cuantos ojos ayer y se ha quedado con las ganas, y hoy se ha levantado frustrado.

#17: Proponen básicamente que esos niños deberían elegir entre tener dos ojos en la cara o tener bazo.
pepel
Pues fueron los primeros que cargaron, con las bocachas para provocar la violencia ciudadana. Me recuerda a los sanfermines de 1978.
LaMinaEnMiPuerta
Hubo mucha inseguridad se lleno de gente uniformada dando palos y la policía no les paró.
rendri
Cuando no tienen a sus infiltrados calentando y reventando manifestaciones porque lo han pedido de arriba es lo que pasa, que se da la manifestación sin muchos incidentes
Libre_albedrío
Que no sufran, pues a ellos les gusta apalear jubiletas y lo han hecho a placer. Que pena que no hablarán también, quejándose en otro tipo de manifas. Mira que me cuesta respetarlos, y ellos añadiendo más y más motivos para no cambiar de idea.
ExLibris
Teniendo en cuenta los acontecimientos y contexto....hubo, "proporcionalidad", palabra mágica de la gestión del orden ciudadano en una democracia.
Jotax
La seguridad de quien?
