Sindicatos policiales denuncian que se les ha impedido garantizar la seguridad en La Vuelta

Los sindicatos justifican su actuación en el mantenimiento de la seguridad en la etapa final de la vuelta: "Se ha atado a los policías nacionales de pies y manos. En condiciones normales, La Vuelta nunca se hubiera cortado"
No es que la Vuelta Ciclista me importe más que un mojón, pero me sorprende que el propio estado se haya puesto de lado de los manifestantes, y haya boicoteado la actuación policial.
A priori la causa noble, pero el caso es que me fío de los políticos lo mismo que de un escorpión acorralado
2 detenciones y 100.000 personas.
Ya se encarga el estado de que la manifestación no sea pacífica cuando ellos quieren
Se mandan unos cuantos compañeros a quemar contenedores y tirar piedras
Hay que dejar en manos de la policía ver dónde se actúa, porque la poli es neutralísima, y actúa con la misma contudencia contra gente que se salta el estado de alarma y protesta en la zonas pijas de Madrid que contra los piojosos perroflautas.
Esperanza Aguirre cortó una puta calle en directo en la TV, y ahora nos vienen con hostias de protestas violentas y la poli que no le dejan actuar.
Y curiosamente en esta ocasión les han mandao que no actúen
Porque son unos mandados.
Y por eso, porque son unos mandados, Esperanza Aguirre se permite cortar una calle en directo en la TV y no hay consecuencias, no digamos ya indignación de la SUP porque no les dejan actuar.
Ahora hay que leer que cortar la calle es violencia y poco menos que terrorismo.
Todo con el mismo gobierno del Perro.
La poli es digna heredera en todas sus estructuras de lo que había antes.
Quizá deberías preguntarte por qué unas cosas se las mandan y otras no
Como dijo cierto alto cargo en el juicio del procés, los operativos los diseña la propia policía, no el jefe político.
Pero nada, a vender la tontería de que la poli es neutral.
La policía dirigida por la delegación de gobierno tiene sus pautas y leneas rojas y se establece una negociación con los organizadores o líderes de dicha concentración. No vayáis por aquí, por aquí si, esto no, esto si, a las 21:00 para casa… y en la mayoría de casos…
A lo mejor mañana lo hace con un evento con el que si simpatizan, espero ver coherencia entonces
Mira como el macarra de mi instituto: "Si me sueltan los reviento!"
(Qué bien huele a lágrimas de facha un lunes por la mañana)
#17: Proponen básicamente que esos niños deberían elegir entre tener dos ojos en la cara o tener bazo.