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El sindicato STEPV se concentrará ante la conselleria este miércoles para demostrar que están “preparados para negociar”

El sindicato STEPV se concentrará ante la conselleria este miércoles para demostrar que están “preparados para negociar”

Después de las declaraciones de la consellera, STEPV ha decidido concentrarse el miércoles 15 delante de Conselleria para demostrar que están dispuestos a negociar. Además, el Sindicato de Estudiantes del País Valenciano ha convocado una huelga estudiantil el viernes, 15 de mayo. Destacan que “las mayores víctimas de las políticas privatizadoras y de recortes de este gobierno” son los estudiantes de la pública. “Centros declarados en ruinas o destruidos por la dana, plagas de ratas y pulgas, barracones, falta de climatización, ratios imposi...

| etiquetas: stepv , concentrará , conselleria , demostrar , preparados , negociar
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6 comentarios
3 1 0 K 49 politica
#1 doyou
“Las mayores víctimas de las políticas privatizadoras y de recortes de este gobierno” son los estudiantes de la pública. “Centros declarados en ruinas o destruidos por la dana, plagas de ratas y pulgas, barracones, falta de climatización, ratios imposibles, recortes y ataques además de ciento ciclos de FP... Este es el cuadro que el Consejo ha dejado, nuestra educación no los importa lo más mínimo”, aseveran.
2 K 39
#5 pirat
Mis hijos no conocieron colegio de obra,
solo barracones,
mientras la f1 volaba en la valenzia de kamps.
2 K 39
taSanás #2 taSanás
Una concentración para demostrar que quieres negociar? xD
Las concentraciones son para demostrar fuerza
1 K 22
#3 doyou
#2, pues eso. ¿Has visto que los que gobiernan hayan arreglado algo sin presionarles? Pues eso.
1 K 27
taSanás #4 taSanás
#3 y eso que cojones tiene que ver para que digan que es “demostrar que quieren negociar”?
0 K 8
#6 doyou
#4, tiene que ver que en una huelga no das tu brazo a torcer hasta que el que manda cede. Sindicatos demuestran que la negociación está abierta en cualquier momento. Es el gobierno de la Comunidad Valenciana el que no les recibe, ni aún estando en la puerta de Conselleria.
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menéame