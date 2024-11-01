El sindicato STEPV se concentrará ante la conselleria este miércoles para demostrar que están “preparados para negociar”

Después de las declaraciones de la consellera, STEPV ha decidido concentrarse el miércoles 15 delante de Conselleria para demostrar que están dispuestos a negociar. Además, el Sindicato de Estudiantes del País Valenciano ha convocado una huelga estudiantil el viernes, 15 de mayo. Destacan que “las mayores víctimas de las políticas privatizadoras y de recortes de este gobierno” son los estudiantes de la pública. “Centros declarados en ruinas o destruidos por la dana, plagas de ratas y pulgas, barracones, falta de climatización, ratios imposi...