7
meneos
61
clics
El sindicato policial JUPOL dice que las pulseras antimaltrato de Igualdad "son de AliExpress" y lo tilda de "escándalo"
'Las pulseras de AliExpress del Gobierno más feminista de la historia', denuncia el sindicato JUPOL.
jupol
,
aliexpress
5
2
4
K
23
actualidad
15 comentarios
#7
BurraPeideira_
*
#4
Echando un vistazo rápido veo que se venden pulseras similares por AliExpress, pero no son baratijas, cuestan entre 300 y 500 euros.
Que el fabricante que le vendió miles al gobierno español o incluso otro intermediario venda a través de AliExpress, Amazon o cualquier otra plataforma no tiene nada de extraño.
Buscando noticias sobre el fallo en las pulseras veo que sí que ha habido un fallo que ha afectado a 46 de 4.600. No parece un fallo muy extendido y puede entrar dentro de lo razonable esperable.
4
K
69
#12
Arkhan
#7
¿Y si el problema no es que sean de AliExpress y es que no se han comprado al intermediario "correcto"?
0
K
11
#1
YeahYa
Viene de Jupol y tiene pinta que es un BULAZO, pero lo dejo aquí por si alguien lo desmonta
3
K
51
#2
Galero
*
#1
Ni falta que hace. La tienda no fabrica, sólo vende. En Aliexpress también hay calidad, sólo hay que querer pagarla.
Como si el Corte Inglés no vendiera basura.
0
K
10
#3
BurraPeideira_
#1
Un producto de electrónica que viene de China? Esto con vox no pasaría
5
K
54
#4
YeahYa
#3
Yo lo que dudo es que sea el mismo modelo, y tampoco creo que el Gobierno compre en Aliexpress
0
K
20
#15
maoma
#3
Es porque se pagan pocos IMPUESTOS
0
K
13
#5
Forni
#1
Si de algo se caracteriza Aliexpress es de vender imitaciones o productos similares utilizando fotos y marcas robadas.
0
K
10
#6
Deviance
#1
Ok, te la había votado por bulo (me ha dado tiempo a rectificar), pero si es para que se note quién los emite te voto + al envío, pero no le doy un click a esa panda de buleros ni de coña. Mis disculpas.
1
K
33
#10
Harkon
*
#1
Haces bien en no fiarte de Jupol, pero la realidad es que han tenido fallos, si bien es ciierto que ninguna mujer ha muerto si uno de sus agresores la llevaban puede haber ocasionado peligro para ellas y puede que alguna agresión
Los fallos en las pulseras antimaltrato exponen las grietas de un sistema vital para la protección de las víctimas de violencia machista
Errores en el diseño, pérdidas de cobertura y falta de recursos se suman a una deficiente transición entre
…
» ver todo el comentario
2
K
50
#8
bronco1890
Es cierto que antes las suministraba y gestionaba Telefónica y luego la contrata se la llevó una UTE de Vodafone y Securitas detectándose "algunos fallos"
Huele a bajas temerarias, sobres, empresas de amiguetes y todas esas historias de los contratos con la administración en este país.
www.ondacero.es/noticias/economia/contrato-que-igualdad-adjudico-vodaf
2
K
28
#11
Harkon
*
#8
Por cierto, de tu propia noticia
La Fiscalía alertaba este jueves de que el cambio de empresas prestatarias del servicio Cometa de seguimiento telemático de maltratadores, ejecutado en marzo de 2024 a favor de Vodafone y Securitas
, había provocado que no se pudiera acceder a la información sobre la ubicación de los agresores previa a esa fecha, algo que estaba teniendo como consecuencia sobreseimientos y fallos absolutorios en procesos por quebrantamiento de las penas y medidas cautelares de alejamiento.
Vamos que es responsabilidad de la actual ministra de igualdad Redondo, del PSOE
Vaya, parece que alguien lo hacía bastante mejor que ella
1
K
30
#14
cajadecartonmojada
#8
¿La misma Securitas que publicita constantemente unas alarmas que fallan más que una escopeta de feria?
Qué sorpresa, sí, qué sorpresa
0
K
12
#13
Guanarteme
Pero a ver ¿No habíamos quedado en que el problemón eran las denuncias falsas que ponen las locas del coño resentidas para quedarse con tu casa, tus ahorros y tu sangre y meterse a fornicar en tu cama con Mohamed?
¡Coño, pues pa'una cosa que hacen bien, les critican!
1
K
25
#9
Leziabell
Los equipos que yo tengo en mi oficina, si los busco, tambien aparecen en AliExpress, y eso no quiere decir que los hayan comprado en AliExpress, y además como es un ente publico, tiene que haber un concurso publico para la adquisición del material, si la empresa adjudicataria los ha comprado en AliExpress, es algo, que por desgracia queda fuera del control del organismo. En la empresa en la que yo trabajo se han pagado usb a precio de sangre de unicornio, cuando por Amazon eran 30 € mas baratos, pero no podemos comprar asi, tiene que haber concurso publico, o si es poco importe un "menor" (no salen a concurso publico), y esos ya sabemos como funcionan....
1
K
18
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
