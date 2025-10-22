El Sindicato de Estudiantes convoca una huelga general el 28 de octubre en memoria de Sandra Peña y contra el acoso escolar

El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga general en todos los institutos y universidades de España para el próximo martes 28 de octubre, en memoria de Sandra Peña, la joven sevillana de 14 años que se quitó la vida el pasado 14 de octubre tras sufrir acoso escolar continuado en el colegio concertado Irlandesas de Loreto de Sevilla.