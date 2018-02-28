edición general
Sin presupuestos no se gobierna

La necesidad de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado al Congreso de los Diputados tiene que ser la absoluta prioridad de la política española en el mes que empieza. El Gobierno está incumpliendo la Constitución y no hay excusas. Las vagas declaraciones afirmando su intención de presentar en septiembre el techo de gasto, paso previo a las cuentas, anticipa un calendario sin credibilidad a estas alturas, pues la fecha límite es el 1 de octubre, la tramitación dura tres meses y no hay ni un papel sobre la mesa.

pepel #1 pepel
Cómo le gusta a El País amoratar la fruta.
#2 Tecar
Sin presupuestos se puede gobernar, se prorrogan los anteriores, otra cosa es que sea indicativo de la debilidad del gobierno.
Como ha ocurrido otras veces en España y en las comunidades.
Nada nuevo bajo el sol.
#3 Grandpiano
Si no puede contar con una mayoría parlamentaria para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, el presidente del Gobierno tiene que convocar a los españoles a las urnas.
ayatolah #5 ayatolah *
#3 ¿Y eso de dónde sale?
jacm #4 jacm
Propaganda de El País para pedir elecciones anticipadas. Que se note que la derecha manda en los medios.
