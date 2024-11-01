Sin ideología

A la luz de los recientes acontecimientos electorales, es notorio como la izquierda política se hunde nuevamente.

Sesudos análisis se tornan por las redes buscando explicaciones y soluciones. Siempre hablando de la casa sin valorar los cimientos.

España, como otros tantos países, no tiene cimientos sólidos. Los bandazos de la casa de un lado a otro se explican fácilmente, no hay cimientos, flota a la deriva.

No hay ideología en el común de la población. Los partidos abanderan ideologías volubles y cambiantes. Las personas no son de izquierdas ni derechas, son de donde sople el viento ese día.

¿Cómo explicar cambios drásticos de una década a otra? Solo de esta manera. Una persona de una ideología nunca votaría por otra opuesta. Un partido fiel a unos ideales no perdería a personas de idéntica ideología. Cuando ni los partidos ni las personas son consistentes, solo queda gente perdida entre discursos de temporada.

Los medios pescan en un mar revuelto que ellos mismos revuelven para sus amos.

Da lástima decirlo, pero apenas hay personas de izquierdas. Hay personas egoístas que se venden a quien les prometa beneficio personal. Cuando su desgracia es bajo un gobierno votan a la oposición mayoritaria que más voz tenga en medios.

Ni 3% Entre Podemos y Sumar-IU en CyL. Si sumando otras opciones sin representación diese para mucho más podríamos discutir algo. Pero no, no hay mucho más. No es cosa de partidos de izquierdas juntos o separados.

No hay educación, ni discurso inteligente, ni preparación, ni escenarios justos, ni medios sin linea editorial.

Como el cristiano que se dice católico pero no va a misa, mira su horóscopo, adora a una virgen y teme a los fantasmas y siente las energías.

Como el que se hace llamar de izquierda pero no fue a votar el mal menor porque está cansado del feminismo chorra, el casoplón, el todos son iguales y el estos tampoco me abaratan la vivienda. Pero aún peor el que se dice de izquierda pero le dará la oportunidad a la derecha porque a su entender la derecha ahora es más izquierda que la izquierda porque ya me han liado otra vez.

¿Es posible que el votante de otrora Podemos ahora esté votando a VOX? No solo es posible, sino que sucede más de lo aparente ¿Es el votante un completo estúpido sin ideología que cuando su partido le falla en vez de pedir reformas o pedir un sustituto se va a votar lo contrario? Si.

Dejemos ya de hablar entonces de gente de izquierdas porque son tan pocas esas personas que puede ser solo el 1%. De izquierda de ideología, claro, que te sepa responder sobre lo que defiende. De derecha nos encontraríamos otro 1%. El resto, pobres personas traicionadas por el mundo que les ofrece una fantasía de diversidad política, ideas intercombinables, que ser fascista es libertad, que ser de izquierdas es compatible con leyes discriminatorias y que el centro existe.

Aquí, el problema, es la falta de personas que sepan lo que quieren. No para hoy, sino para siempre. Valores, ideología, convencimiento, educación.

¿Cómo va a ser de izquierdas o derechas un tipo que piensa que la tierra es plana? ¿Cómo un diverso mental va a saber lo que desea si no entiende los fundamentos más básicos del mundo en el que vive?

Las discusiones de bar antes sobre Venezuela, luego Cataluña, posteriormente de un casoplón,.. Todo se resuelve a discutir trivialmente de cuestiones periféricas apelando al sentimiento y no a la razón. Porque el político y el medio saben que la población es incapaz de dedicarse a entender el fondo de la cuestión. Se captan votos, se capta atención. Ni se venden ideas, ni ideologías.

Aquí todos saben que somos subnormales menos nosotros que creemos que los subnormales son los demás.

Cuando se alzaban analfabetos comunistas y anarquistas bajo oradores parecían entender algo de lo que defendían. Documentado está.

Preguntarle hoy a alguien sobre su ideología genera el mismo resultado que preguntarle qué porcentaje destina el estado a sanidad, educación o pensiones.

Ignorancia, desinformación y falta de ideología. En una década hablaremos del auge de la izquierda, de la concienciación social y del nuevo partido revolucionario que al fin conecta con el votante y mil chorradas más porque la siguiente década será lo mismo. Bipartidismo. Alternancia. Sexenio liberal y sexenio subnormal pero por supuesta elección propia. No temo la democracia porque la gente votará lo que se les diga. Etc.

Las emociones son una trampa. Los tiempos son muy largos, permiten enamorarse, tener hijos y divorciarse en un horrible proceso natural. Creer que todo al fin va a cambiar, cansarse, decepcionarse, volver a ilusionarse,.. Todo ello será media página de un libro de historia. Para ti será la mitad de tu vida y te tropezarás 20 veces con la misma piedra. Porque siempre hay alguien trabajando en que la próxima piedra parezca una apetecible manzana que te romperá los dientes.

Esto es una puta jaula de grillos y si hay algún saltamontes no importa ni tiene efecto. No hay manera de dialogar, de poner ideas en claro, de uniformar nada. Un profesor en un aula de 1000 alumnos puestos de coca no va a lograr mucho.

Buenas Noches y Feliz Navidad