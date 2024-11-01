edición general
3 meneos
73 clics
Simetría temerosa: Libros de manchas de tinta (1857-1915) [Eng]

Simetría temerosa: Libros de manchas de tinta (1857-1915) [Eng]

Libros sobre manchas de tinta, disponibles en Public Domain Review. Estos son anteriores al uso de la mancha de tinta en el test de Rorschach.

| etiquetas: simetría , manchas de tinta , libros
2 1 0 K 43 Libros
2 comentarios
2 1 0 K 43 Libros
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Todas y cada una de las manchas valen más que Rotko, pollock y Miró juntos.
1 K 29
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Pero, doctor… yo soy Pagliacci.
0 K 11

menéame