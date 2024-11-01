·
Simetría temerosa: Libros de manchas de tinta (1857-1915) [Eng]
Libros sobre manchas de tinta, disponibles en Public Domain Review. Estos son anteriores al uso de la mancha de tinta en el test de Rorschach.
simetría
manchas de tinta
libros
2 comentarios
#1
mikhailkalinin
Todas y cada una de las manchas valen más que Rotko, pollock y Miró juntos.
#2
MoñecoTeDrapo
Pero, doctor… yo soy Pagliacci.
