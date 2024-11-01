Sílvia Orriols | immigració i Catalunya [CAT]  

En aquest episodi analitzem un dels debats més sensibles i polaritzats de l’actualitat catalana: immigració, identitat, seguretat i el paper de l’Estat. Conversem sobre: • Increment migratori i tensions culturals • Integració, assimilació i comunitats paral·leles • Impacte en la seguretat, la natalitat i l’estat del benestar • Relació entre immigració i el futur del català • Independència, fronteres i model de país • Polítiques públiques, habitatge i serveis socials • Feminisme, identitat política i correcció política • Islam, radicalització
| etiquetas: sílvia , orriols , immigració , catalunya