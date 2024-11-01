Silvia Intxaurrondo retrata al PP después de que intente presentar a Puente como el Mazón de Adamuz: "No cierran el círculo"

"El PP que quiere comparar las dos tragedias, que en mi opinión son incomparables, no acaba de cerrar el círculo", arrancaba la presentadora de Televisión Española (TVE). La vasca exponía entonces el argumento de los populares y les lanzaba la siguiente pregunta: "Si dice: ‘mire Puente no tiene culpa, pero tiene una responsabilidad política’. ¿Cómo justifica que Mazón estuviese un año en el cargo sin que le pidiesen la dimisión? Mintiendo Feijóo hasta que llegó delante de la jueza y dijo que no estuvo puntualmente informado".