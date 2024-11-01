Silvia Intxaurrondo enumera, uno a uno, todos los errores del juez Peinado en el 'caso Begoña'  

"Le han tumbado un secreto de sumario, le han tumbado dos imputaciones, le han anulado un registro, le han limitado la investigacion en tres ocasiones y le han tumbado la imputacion a un ministro de España"
Claaaaroooo, porque lo que dice se lo ha inventado de cabo a rabo. ¡Ah, no, espera! Que es todo cierto.
ajajjajsjs anda que no, en cuanto te llaman facha te pones a llorar diciendo que tú no eres de derechas. Que eres demócrata.
Yo como rojo y zurdo, estoy orgulloso de lo que representa, valoro a todo ser humano por igual nazca en cualquier lugar del mundo que sea, valoro la necesidad de crear un mundo en que cualquier ser humano pueda tener una vida digna y sea veneneficiado por el trabajo del resto seres humanos, al igual que pretendo que mi trabajo sea beneficio para cualquier ser… » ver todo el comentario
Otra cosa es que haya gente de derechas que no sepa ni que está defendiendo y gente de izquierdas que no sepa ni que está votando.
Pero lo que está claro es que esa posición está a la izquierda, pues la derecha defiende la lucha de todos contra todos en beneficio de la libertad individual, y que eso en sociedades es la pólvora que provoca desigualdad, lucha y guerra, entre seres humanos, entre paises y entre sociedades.
EL problema es que la izquierda dicen defender las ideas que comentas, pero luego a la hora de la verdad mienten o directamente cometen asesinatos o genocidios, lo cual es mucho peor.
Eso no tiene discusión, pues es su principal pilar, es su razón de ser, y además, es la razón por la cual existe lo contrario, la izquierda.
La derecha es la defensa del faraón en egipto, del emperador de Roma, del Rey en la edad media y en la actualidad, de las grandes fortunas, poseedora ese 1% de la riqueza del planeta.
La derecha, a lo largo de la historia, representa la subyogacion del ser humano ante el poder que lo esclaviza, lo domina, y le crea la realidad ante sus hojos que más beneficia al poderoso, es decir, al beneficio individual.
La izquierda nace justamente para confrontar esa realidad.
No niego que la causa de la izquierda sea más justa, pero en la práctica ya hemos visto siempre hacia donde desemboca.
Desligitimar el objetivo de la ideología de izquierdas por lo que hacen individuos (por su beneficio individual, como defiende la derecha) aplicando políticas de derechas...
Es creíble que se critique a quien dice defender políticas de izquierda s pero propiciar políticas de derechas, es normal, comprensible, incluso necesario (ya sabes, hay mucho lobo con piel de cordero). Lo que no tiene lógica es defender políticas de izquierda y defender a la derecha.
Lo que es cierto es que avanza muy despacio, pues el poder económico es muy poderoso, ya sabes , con dinero San Pedro canta y el perro baila.
El pode de la derecha, (es decir, el poder económico), tiene tanta capacidad de controlar la opinión pública, que incluso en España se llegó a gritar por la calles "Vivan las cadenas".
Si hoy estamos mejor que en la edad media es por la lucha de la izquierda, y si mañana somos mejore que hoy, no te quepa duda, será por defender políticas de izquierdas.
Políticas se ROJOS y de ZURDOS.
Tan demócrata y neutral como la tumba de Franco.