Silvia Intxaurrondo enumera, uno a uno, todos los errores del juez Peinado en el 'caso Begoña'

Silvia Intxaurrondo enumera, uno a uno, todos los errores del juez Peinado en el 'caso Begoña'  

"Le han tumbado un secreto de sumario, le han tumbado dos imputaciones, le han anulado un registro, le han limitado la investigacion en tres ocasiones y le han tumbado la imputacion a un ministro de España"

aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro *
#7 tu no eres nuevo, eres la misma almorrana de siempre, y esta cuenta te durara lo mismo que las anteriores, un suspiro.  media
#12 arrodillate
#10 ¿y? mañana me hago otra
aPedirAlMetro #34 aPedirAlMetro *
#12 Y pasado, volveremos a tirar de la cadena del vater, y estaras sin ella de nuevo :popcorn:
#35 arrodillate
#34 pues otra
#27 Leon_Bocanegra
#24 lo sabemos. Los que venís a enmierdar a cambio de un sándwich de mantequilla de maní, sois muy insistentes.
Thornton #22 Thornton
#16 esta sujeta no tiene credibilidad.

Claaaaroooo, porque lo que dice se lo ha inventado de cabo a rabo. ¡Ah, no, espera! Que es todo cierto.

xD xD xD
#17 Leon_Bocanegra *
#13 Igual que a la derechuza tampoco le molesta que le llamen facha


ajajjajsjs anda que no, en cuanto te llaman facha te pones a llorar diciendo que tú no eres de derechas. Que eres demócrata.


Eso sí, pase lo que pase  media
#18 arrodillate
#17 Ya te he dicho que no voto en España y no he votado a Abascal nunca
#20 Leon_Bocanegra
#18 pase lo que pase  media
#23 arrodillate
#20 Ya te he dicho que no voto en España y no he votado a Abascal nunca
#26 Leon_Bocanegra
#23 pase lo que pase
#21 Leon_Bocanegra
#18 he encontrado tu cuenta de abril. Me faltan las de mayo,junio, julio y agosto

www.meneame.net/user/--838690--/commented?page=1
#24 arrodillate
#21 Me hice cuenta todos los días de esos meses
#2 Leon_Bocanegra *
#0 ostia delay, pero esto no es lo mismo que has subido antes?

www.meneame.net/story/silvia-intxaurrondo-repasa-cronologia-casos-pare
#2 No
#2 No
El poder del Peinado Facha.
El poder del Peinado Facha.
Veelicus #8 Veelicus
Te ha faltado decir que es una agente de Putin...
Explicate
Explicate
Katapulta2 #25 Katapulta2
#13 claro que no me importa que me llames "ROJO" o "ZURDO", pero esas expresiones dicen más de ti que de mí.


Yo como rojo y zurdo, estoy orgulloso de lo que representa, valoro a todo ser humano por igual nazca en cualquier lugar del mundo que sea, valoro la necesidad de crear un mundo en que cualquier ser humano pueda tener una vida digna y sea veneneficiado por el trabajo del resto seres humanos, al igual que pretendo que mi trabajo sea beneficio para cualquier ser…   » ver todo el comentario
#28 arrodillate
#25 ¿Y crees que la actual izquierda española defiende eso? xD xD Qué equivocado estás. En qué mundo te crees que vives
Katapulta2 #30 Katapulta2
#28 quién no lo defiende es la derechuza fascista, pues defiende claramente todo lo contrario.

Otra cosa es que haya gente de derechas que no sepa ni que está defendiendo y gente de izquierdas que no sepa ni que está votando.

Pero lo que está claro es que esa posición está a la izquierda, pues la derecha defiende la lucha de todos contra todos en beneficio de la libertad individual, y que eso en sociedades es la pólvora que provoca desigualdad, lucha y guerra, entre seres humanos, entre paises y entre sociedades.
#32 arrodillate *
#30 No, no estaba diciendo que la derecha defienda eso. De hecho, pregonan lo contrario.

EL problema es que la izquierda dicen defender las ideas que comentas, pero luego a la hora de la verdad mienten o directamente cometen asesinatos o genocidios, lo cual es mucho peor.
Katapulta2 #36 Katapulta2
#32 la derecha defiende la libertad individual por encima de todo.

Eso no tiene discusión, pues es su principal pilar, es su razón de ser, y además, es la razón por la cual existe lo contrario, la izquierda.

La derecha es la defensa del faraón en egipto, del emperador de Roma, del Rey en la edad media y en la actualidad, de las grandes fortunas, poseedora ese 1% de la riqueza del planeta.

La derecha, a lo largo de la historia, representa la subyogacion del ser humano ante el poder que lo esclaviza, lo domina, y le crea la realidad ante sus hojos que más beneficia al poderoso, es decir, al beneficio individual.

La izquierda nace justamente para confrontar esa realidad.
#37 arrodillate *
#36 La teoría te la sabes, el problema es cuando hay que aplicar esos fundamentos. Revisa la historia para saber lo que han hechos los regímenes puramente de izquierdas a lo largo de los últimos 100 años. Sobre todo en Latinoamérica.

No niego que la causa de la izquierda sea más justa, pero en la práctica ya hemos visto siempre hacia donde desemboca.
#39 malditopendejo
#37 y que régimen de derechas a promulgado la libertad individual? Solo propagan la libertad de ese 1%, no más ni menos. Al resto yugo y cunetas.
#40 arrodillate
#39 "a promulgado"

Queda todo dicho
#44 malditopendejo
#40 ahí, centrándote en lo importante :hug:

Aprovecha la nueva cuenta!!
Katapulta2 #42 Katapulta2
#37 si representan valores de izquierdas pero actúan como si fueran de derechas... ¿será que solo eran lobos hijos de puta disfrazados de corderos?

¿Te sabes el cuento?

Desligitimar el objetivo de la ideología de izquierdas por lo que hacen individuos (por su beneficio individual, como defiende la derecha) aplicando políticas de derechas...


Es creíble que se critique a quien dice defender políticas de izquierda s pero propiciar políticas de derechas, es normal, comprensible, incluso necesario (ya sabes, hay mucho lobo con piel de cordero). Lo que no tiene lógica es defender políticas de izquierda y defender a la derecha.
#43 arrodillate
#42 Es que en la historia solo ha habido lobos hijos de puta. Yo no he conocido a ningún dirigente político de izquierda que pueda salvar, incluso aunque tenga un objetivo legítimo y justificado. De la derecha obviamente tampoco salvo a nadie
Katapulta2 #45 Katapulta2 *
#43 no es verdad, si eso fuera cierto, seguiríamos viviendo en la edad media, donde se quitaba la vida a cualquier ser humano que se atreviera a llevar la contraria al rey.

Lo que es cierto es que avanza muy despacio, pues el poder económico es muy poderoso, ya sabes , con dinero San Pedro canta y el perro baila.


El pode de la derecha, (es decir, el poder económico), tiene tanta capacidad de controlar la opinión pública, que incluso en España se llegó a gritar por la calles "Vivan las cadenas".

Si hoy estamos mejor que en la edad media es por la lucha de la izquierda, y si mañana somos mejore que hoy, no te quepa duda, será por defender políticas de izquierdas.

Políticas se ROJOS y de ZURDOS.
#46 arrodillate
#45 la estabilidad social y económica no surge del conflicto constante, sino de mantener un orden que permita la prosperidad y la seguridad. Los avances históricos vienen de instituciones fuertes, propiedad privada protegida y respeto a la jerarquía, que aseguran que el esfuerzo individual se recompense. La concentración de riqueza y poder no es un fin en sí mismo, sino una forma de generar incentivos, inversión y crecimiento que benefician al conjunto de la sociedad. El cambio gradual es preferible al riesgo de desorden que trae la confrontación constante.
#29 Leon_Bocanegra
#25 demasiado argumento para darle a un troll.
Katapulta2 #31 Katapulta2
#29 Ahí está mi respuesta, quien le lea tenga la oportunidad de leer más.
duende #41 duende
Así me gusta Silvia, sigue así que el jefe te dará un bono para navidad.
#3 pozz
Una propagandista recriminándole a un juez, esto está entre lo absurdo y el ridículo.
#33 sarri
#3 Lo que le ha recriminado es mentira o es que tas picao?
Kantinero #6 Kantinero
#4 Te has dado de alta esta misma tarde, Alcama como cada vez que te quedas sin karma

@admin para cuando 30 dias de nevera antes de poder comentar?
#7 arrodillate
#6 30 días no, 1800 mejor. O si puede ser, que no puedan hablar los nuevos
Katapulta2 #9 Katapulta2 *
#4 seamos serios dices cuando utilizas la expresión "nido de rojos".... muy en serio no hablas, pareces "un poco" escorado al fascismo de Franco, al menos utilizas la misma expresión que se utilizaba en tiempos de Franco, para el que pensaba diferente.... :roll:
#11 Leon_Bocanegra
#9 perdona, pero no está escorado a la derecha, es neutral y democrata.

www.meneame.net/story/presidente-rtve-defiende-television-publica-ante
Katapulta2 #14 Katapulta2
#11 xD xD

Tan demócrata y neutral como la tumba de Franco.
#38 malditopendejo
#11 disculpa, de toda la vida han sido los de extremo centro.
#13 arrodillate
#9 Si hay mucha gente de izquierda o izquierdosos, cómo quieres que lo llame si no? a los zurdos no les importa que les llames rojos. No pareces estar muy informado. Igual que a la derechuza tampoco le molesta que le llamen facha
Josecoj #15 Josecoj
#4 Pero eso qué coñ0 tiene que ver con lo que habla la noticia?? Si tienes algo que aportar comenta, y si quieres comentar sobre algún tema que te de la gana sube la noticia. Es que es acojonante que fauna
#16 arrodillate
#15 Yo creo que está muy relacionada. Es un comentario que da muestras inequívoca de que esta sujeta no tiene credibilidad.
