Silvia Intxaurrondo desmiente en un minuto los bulos de Feijóo en Murcia

"El sistema actual no es razonable. Cualquiera puede entrar ilegalmente y sin voluntad de trabajar, empadronarse, pedir el arraigo sin requisitos de permanencia ni contrato, y luego pedir ayudas como la del ingreso mínimo vital", ha afirmado Feijóo. Unas palabras que han hecho saltar las alarmas de la presentadora, quien ha aprovechado su programa para aclarar algunos matices importantes.

Ludovicio #2 Ludovicio
Aquí se vienen un montón de comentarios criticando a Intxaurrondo sin ser capaces de negar una palabra de lo que dice.

Y sabiendo todos ellos que es cierto.
9 K 124
fareway #1 fareway
No me extraña que nadie del PP se pase por RTVE. Ya pasamos vergüenza ajena la última vez y hay que cuidar la salud.
1 K 39
elmakina #3 elmakina
Decir que un 80% de los que perciben el IMV son nacionales, cuando suponen el 84% de la población activa, no sirve como argumento contra los que dice Feijóo.
0 K 9
Ludovicio #4 Ludovicio *
#3 ¿Te das cuenta de que la diferencia es anecdótica y eso a pesar de que hay más pobreza entre los inmigrantes que entre los españoles?

Puedes añadir también que su tasa de actividad (68%-69%) es significativamente superior a la media nacional (alrededor del 58%-59%)
Pero ese dato no te ayuda.
3 K 56

