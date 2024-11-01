edición general
17 meneos
25 clics
El silencio alemán frente a la limpieza étnica en Gaza: Staatsräson, ceguera persistente y brotes verdes

El silencio alemán frente a la limpieza étnica en Gaza: Staatsräson, ceguera persistente y brotes verdes

En Alemania, quitando algunas (honrosas) excepciones que luego se abordarán, nadie parece enterarse de nada. La clase política, la primera. Y en eso todos están unidos por el cinismo, desde los conservadores de la CDU-CSU, que coquetean a veces con la ultraderecha, hasta los socialdemócratas del SPD, que incluso cambian la ley de nacionalidad. Un ejemplo de cómo afecta dicha normativa al día a día de las personas es el caso que analizamos en el artículo anterior: un hombre que nació en Siria, apátrida a causa de que los israelíes expulsaron a..

| etiquetas: gaza , genocidio , sionista , alemania , colaboracionismo
14 3 0 K 187 actualidad
6 comentarios
14 3 0 K 187 actualidad
Beltenebros #1 Beltenebros
Lamentable el papel de la Alemania capitalista en el siglo XX y XXI.
4 K 67
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#1 Alemania, la UE, y, sobretodo, eeuu. Todos ellos son culpables, sea por omisión o colaboración activa. Entre todos han ayudado a crear al monstruo, lo han alimentado, cebado y consentido. Y ahora, fuera de control y desatado, va a ser imposible detenerlo, si tuvieran la mínima intención, claro.
0 K 12
Veelicus #3 Veelicus
Siguen igual que siempre, supremacistas e inutiles.
1 K 27
#6 minossabe
Europa hiede. Pero el zurullo mayor está en su centro.
0 K 17
Supercinexin #5 Supercinexin
Ese país es una auténtica vergüenza, a todos los niveles. Cero respeto a sus líderes y a sus instituciones.
0 K 16
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
El teuton es como un psicopata, y han sido asi, no les cabe en la cabeza, lo del holocausto esta mal Helga, no porque fueran judios, es que eso no se hace a nadie! que no te enteras!
0 K 8

menéame