Un siglo después de impresionar a Einstein, las velas rotatorias de Flettner regresan como solución para el transporte marítimo y podrían reducir hasta un 25 % las emisiones

En pleno auge industrial del siglo XX, cuando el mundo miraba con fascinación hacia motores a vapor y combustibles fósiles, Anton Flettner propuso algo radicalmente distinto: usar el viento, pero no con velas. Su invención parecía ciencia ficción. Sin embargo, la física que la sustentaba era sólida y conocida. En ese contexto, que incluso Albert Einstein se haya interesado por los barcos con rotores no sorprende. Los precios bajos del petróleo y la crisis económica global dejaron en pausa una tecnología que, en otro escenario, habría transforma