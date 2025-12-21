edición general
8 meneos
25 clics
Un siglo de 'El acorazado Potemkin': la revolución soviética que creó escuela en Hollywood

Un siglo de 'El acorazado Potemkin': la revolución soviética que creó escuela en Hollywood

Estrenada en el Teatro Bolshoi de Moscú, la obra cumbre de Eisenstein se considera una de las mejores películas de la historia gracias a secuencias como la de la escalinata de Odesa.

| etiquetas: cine , eisenstein
7 1 0 K 96 cultura
sin comentarios
7 1 0 K 96 cultura

menéame