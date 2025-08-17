Sigfrid von Shrink ya está aquí: de la sátira de Pórtico a los amantes digitales

Año 1977, Frederik Pohl publica una de las mejores novelas de ciencia ficción de todos los tiempos: Pórtico. En ella da existencia ficcional a un psiquiatra muy peculiar. Su nombre es Sigfrid von Shrink y hace terapia con los pilotos que arriesgan la vida en las naves Heechee. Poco a poco, se convierte en uno de los personajes centrales del libro. Uno de sus clientes más continuos, Robinette Broadhead, carga con la culpa, el miedo y una colección bastante completa de neurosis.
A la altura del final de la serie The Red Dwarf
Ya que el envío va de psicoanálisis de chichinabo, y perdón por la redundancia, la impresión que yo me llevé con los últimos libros es que Pohl notaba que se hacía mayor y que ya no podía disfrutar de ciertas cosas como hacía antes, y que se dedicó a volcar esa frustración y "nostalgia" en forma de fantasías erótico-tecnológicas en esos libros, y esos rellenos que se alargan y se alargan se hacen muy pesados.