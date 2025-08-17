edición general
6 meneos
37 clics
Sigfrid von Shrink ya está aquí: de la sátira de Pórtico a los amantes digitales

Sigfrid von Shrink ya está aquí: de la sátira de Pórtico a los amantes digitales

Año 1977, Frederik Pohl publica una de las mejores novelas de ciencia ficción de todos los tiempos: Pórtico. En ella da existencia ficcional a un psiquiatra muy peculiar. Su nombre es Sigfrid von Shrink y hace terapia con los pilotos que arriesgan la vida en las naves Heechee. Poco a poco, se convierte en uno de los personajes centrales del libro. Uno de sus clientes más continuos, Robinette Broadhead, carga con la culpa, el miedo y una colección bastante completa de neurosis.

| etiquetas: pórtico , fredrick pohl , xiaoice
5 1 0 K 68 cultura
3 comentarios
5 1 0 K 68 cultura
Pacman #1 Pacman
Gran saga, con uno de los peores finales que he visto

A la altura del final de la serie The Red Dwarf
1 K 24
#2 cajadecartonmojada *
#1 Pienso igual: gran inicio de saga que se va desinflando con cada libro.

Ya que el envío va de psicoanálisis de chichinabo, y perdón por la redundancia, la impresión que yo me llevé con los últimos libros es que Pohl notaba que se hacía mayor y que ya no podía disfrutar de ciertas cosas como hacía antes, y que se dedicó a volcar esa frustración y "nostalgia" en forma de fantasías erótico-tecnológicas en esos libros, y esos rellenos que se alargan y se alargan se hacen muy pesados.
0 K 11
#3 Celsar
#1 Pórtico es de las mejores novelas de ciencia ficción y una crítica buenísima al capitalismo. Pohl era muy rojo y esa es la principal razón de que no se haya hecho película.
2 K 39

menéame