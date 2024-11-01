edición general
Siete detenidos en Corcubión -A Coruña- por usar explosivos para pescar: la Guardia Civil graba las detonaciones submarinas con el apoyo de la Universidad de Vigo (GAL)

Siete detenidos en Corcubión -A Coruña- por usar explosivos para pescar: la Guardia Civil graba las detonaciones submarinas con el apoyo de la Universidad de Vigo (GAL)

El grupo, que almacenaba cartuchos y detonadores en garajes y puertos de la Costa da Morte, provocó incluso incidentes con submarinistas deportivos en la ensenada do Ézaro.

sotillo
Hay gente que no es más estupida por qué no tiene tiempo, espero que terminen en la cárcel y les de para recapacitar

Pitchford
Quedan tan pocos peces costeros, que ya recurren a técnicas prohibidas y de destrucción masiva para sacar algo. Espero que las penas sean disuasorias y que se vayan creando más zonas de reserva para que los peces tengan algunos refugios donde madurar y criar tranquilamente, antes de que sea demasiado tarde.

iIusion
Hay que ser HDP para usarlos. Será un porcentaje ínfimo dentro de la flota, más cuanto no lo habrán hecho en mar abierto de manera indiscrimimada para que los cojan en la línea de costa

astur365_628eed2f50e0f
Explosivos? Eso en mi barrio llamamoslod petardos


