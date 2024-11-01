“Me siento tonto”: votantes de Trump, hartos del presidente, expresan su “decepción” [ENG]

Una docena de votantes que apoyaron al presidente Donald Trump en 2024 expresaron su desilusión con su segundo mandato como parte de un grupo de discusión organizado por The New York Times. El presidente, de 79 años, aún cuenta con un 80% de aprobación entre los republicanos, pero su apoyo entre los votantes independientes se ha desplomado, y muchos de sus propios votantes —como los que hablaron con el Times— dicen arrepentirse de su elección.