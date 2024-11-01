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“Me siento tonto”: votantes de Trump, hartos del presidente, expresan su “decepción” [ENG]

Una docena de votantes que apoyaron al presidente Donald Trump en 2024 expresaron su desilusión con su segundo mandato como parte de un grupo de discusión organizado por The New York Times. El presidente, de 79 años, aún cuenta con un 80% de aprobación entre los republicanos, pero su apoyo entre los votantes independientes se ha desplomado, y muchos de sus propios votantes —como los que hablaron con el Times— dicen arrepentirse de su elección.

| etiquetas: votantes , trump , decepción
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9 comentarios
11 3 0 K 187 actualidad
josde #5 josde
No es que se sienta "tonto", es que lo es.
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Arzak_ #2 Arzak_
Como dijo el gran filósofo W. Axl Rose en su tratado sobre la paciencia:
"Sometimes I get so tense / But I can't speed up the time"
8-D
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#3 omega7767
"un 80% de aprobación entre los republicanos,"

está claro que abunda la gente sin empatía y se la suda genocidio, guerras, bombas etc
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#4 PerritaPiloto
#3 Entre aquellos registrados como republicanos.
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Alegremensajero #1 Alegremensajero
Como diría Aristóteles: " a cada uno lo suyo".
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Dragstat #9 Dragstat *
Bueno, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, a ver si la próxima vez que le voten tienen mas suerte.
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Dene #6 Dene
es bueno sentirse tal cual uno es
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MAVERISCH #7 MAVERISCH
Que no descarten serlo
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#8 fremen11
Peor es aquí que encima se sienten orgullosos de votar la mierda que votan........
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menéame