"Siempre eliges el original": la advertencia de Antón Losada a Feijóo tras no ir a la apertura del año judicial para acompañar a Ayuso

Losada asegura que esto deja al líder del PP "en el lugar del que siempre que tiene que elegir entre el interés general y el del PP, elige el del PP". "En ese acto había mucha gente que seguramente no quería estar. Habrían dado parte de su sueldo por no estar, pero estaban porque era su obligación institucional, porque sabes que tienes que estar allí. El único que ha antepuesto su comodidad personal y su interés político a cumplir con el deber de estar en un acto institucional que nos representa a todos es Feijóo..."