“Siempre amé a Trump, esto es injusto”: alcalde republicano no puede creer que enfrente la deportación tras 50 años en EE.UU. [ENG]

Joe Ceballos, republicano de larga trayectoria y alcalde de la pequeña ciudad de Clearwater, en Kansas, ahora enfrenta cargos de fraude electoral y la posibilidad de ser deportado por la misma administración presidencial que apoyó. El fiscal general de Kansas, Kris Kobach (republicano), anunció los cargos justo un día después de que Ceballos ganara la reelección en Clearwater, una comunidad de 2653 habitantes según el Censo de 2020. El caso incluye tres cargos por votar sin estar cualificado y tres delitos graves de perjurio electoral.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Siempre ame a los leopardos comecaras, nunca creía que comiera la cara de los míos.
#5 oscarcr80
ciudad de Clearwater

Pues mas claro el agua.
vviccio #2 vviccio
Ahora también entenderá algunas formas de violencia machista.
Dragstat #7 Dragstat
Siempre que se apoya a la maldad es porque no se la van a aplicar a uno mismo claro. Es siempre para otros.
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#0 duplicada yo la subí
pepel #12 pepel
Siempre serás gilipollas. Tu enfermedad no tiene cura.
#3 Pivorexico *
La cosa era deportar delincuentes no ? , pues tirando..
Asimismov #4 Asimismov
#3 el asunto es primero deportar y después preguntar.
Veelicus #10 Veelicus
tooooooooonto!
Estoeslaostia #13 Estoeslaostia
pringao
#6 Moteplass
No puedo decir que me da pena ese hombre, debería, porque no me gustan las desgracias, ni propias ni ajenas, pero no.
azathothruna #8 azathothruna
#6 Para mi es relativo.
Extraños con los que tengo simpatia por defecto, como no caucasicos inocentes, me daria mucha pena
Este imbecil que eligio apoyar el destino manifiesto tragandose la mentira de sueño americano, y mas aun SIENDO REPUBLICANO, que se "bañe bien".
Por los colonizadores menos aun.
miga0000 #9 miga0000
Cargos de fraude electoral??? No tiene de que preocuparse, seguro que Trump lo indulta
