“Siempre amé a Trump, esto es injusto”: alcalde republicano no puede creer que enfrente la deportación tras 50 años en EE.UU. [ENG]

Joe Ceballos, republicano de larga trayectoria y alcalde de la pequeña ciudad de Clearwater, en Kansas, ahora enfrenta cargos de fraude electoral y la posibilidad de ser deportado por la misma administración presidencial que apoyó. El fiscal general de Kansas, Kris Kobach (republicano), anunció los cargos justo un día después de que Ceballos ganara la reelección en Clearwater, una comunidad de 2653 habitantes según el Censo de 2020. El caso incluye tres cargos por votar sin estar cualificado y tres delitos graves de perjurio electoral.