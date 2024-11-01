“Siempre amé a Trump, esto es injusto”: alcalde republicano no puede creer que enfrente la deportación tras 50 años en EE.UU. [ENG]

Joe Ceballos, republicano de larga trayectoria y alcalde de la pequeña ciudad de Clearwater, en Kansas, ahora enfrenta cargos de fraude electoral y la posibilidad de ser deportado por la misma administración presidencial que apoyó. El fiscal general de Kansas, Kris Kobach (republicano), anunció los cargos justo un día después de que Ceballos ganara la reelección en Clearwater, una comunidad de 2653 habitantes según el Censo de 2020. El caso incluye tres cargos por votar sin estar cualificado y tres delitos graves de perjurio electoral.
| etiquetas: trump , eeuu , alcalde , republicano , deportación , kansas
Pues mas claro el agua.
Extraños con los que tengo simpatia por defecto, como no caucasicos inocentes, me daria mucha pena
Este imbecil que eligio apoyar el destino manifiesto tragandose la mentira de sueño americano, y mas aun SIENDO REPUBLICANO, que se "bañe bien".
Por los colonizadores menos aun.