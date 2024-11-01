El shock de realidad tras viajar a China  

El Canciller alemán Friedrich Merz acaba de regresar de China y sus declaraciones han levantado ampollas: "Ya no somos productivos", "la semana de 4 días es inviable", "estamos arruinando la industria con políticas climáticas". ¿Ha descubierto Merz la pólvora o simplemente ha salido de la caverna de Platón tras décadas de ceguera? En este vídeo analizamos por qué Europa se ha convertido en un "muerto viviente" que se mueve por inercia mientras China ya ha ganado la partida. Comparamos el realismo doloroso de Merz con el proteccionismo cobarde