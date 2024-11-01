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El shock de realidad tras viajar a China  

El Canciller alemán Friedrich Merz acaba de regresar de China y sus declaraciones han levantado ampollas: "Ya no somos productivos", "la semana de 4 días es inviable", "estamos arruinando la industria con políticas climáticas". ¿Ha descubierto Merz la pólvora o simplemente ha salido de la caverna de Platón tras décadas de ceguera? En este vídeo analizamos por qué Europa se ha convertido en un "muerto viviente" que se mueve por inercia mientras China ya ha ganado la partida. Comparamos el realismo doloroso de Merz con el proteccionismo cobarde

| etiquetas: adrian diaz , china , democracia , comunismo , idiosincracia
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Supercinexin #1 Supercinexin
Va a China y lo único que se le ocurre es que hay que recortar muchísimos derechos a los obreretes y abandonar toda política climática.

Mientras tanto, a celebrar y aplaudir todas las sanciones USAnas que han hundido su país, a celebrar y aplaudir todas las aventuras sionistas expansionistas y a cerrar contratos de cientos de miles de millones con empresas de fabricación de ametralladoras, cuetes y carros de combate.

¿Son o no son brillantes, los líderes europedos? Las pillan al vuelo, sobretodo estos alemanes.
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josde #2 josde
#1 Merz es un nazi malo hasta para los suyos.
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#4 alhambre
#2 Qué vergüenza, tedio y hartazgo con la burguesía dirigente europea. Son inútiles hasta para pensar en su propio beneficio dentro de 15 años. Ven mucho más adecuado exprimir al obrero, alemán o español, hasta que reviente. Luego queda Europa en ruinas, espero que metafóricas, y les da igual.
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fofito #9 fofito
#4 No son inútiles, siguen los sesgos que les marca su ideología. Lo que les convierte en utilísimos para aquellos que sí que ganan con la aplicación de esas formulas.
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azathothruna #6 azathothruna
#2 Por eso parece que lo expulsaron de AfD :troll:
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eltxoa #3 eltxoa
#1 Va a china y lo único que se le ocurre es seguir haciendo lo que nos ha llevado al abismo.
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ochoceros #11 ochoceros
#1 ¿Qué esperabas? ¿Más inversión en I+D, robótica, ampliación de turnos de trabajo hasta conseguir equipararse a las automatizaciones de fabricación chinas?

Aquí este sólo va a aplicar lo que diga Trump, quien no quiere que Alemania (ni Europa) levante cabeza, como buen yanki.
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hormiga_cartonera #5 hormiga_cartonera *
Menuda gilipoyez de video. Alguien que trata el cambio climático como una moda new age. Ya partiendo de ahí queda desacreditado totalmente como una persona con el mínimo criterio y rigor requerido para divulgar nada. Por mucho que se le ponga dura con la productividad, cuando nos vayamos al guano, ni si quiera los Mr. BussinesPremiumClass estos van a poder respirar billetes ni productividad. Partiendo de ahí, ba-su-ra capitalista.
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#10 amusgada
#5 gracias porque ni jarta grifa me pongo un youtube de un señoro. Usea que precisamente lo que China sí que contempla en sus planes quinquenales como es reducir polución, limpiar aguas, regenerar tierras, fomentar energías verdes... ná, eso no, no creen los chinos en el cambio climático, son más de stajanovismo con patatas :wall:
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#8 rystan
Destruir el medio ambiente a cambio de "dinero" es una gilipollez inconmensurable.

No podemos competir contra China, pero es que no nos hace falta.
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lgg2 #7 lgg2
China invirtiendo en renovables, movilidad eléctrica y mejoras laborales y este infiltrado pide lo contrario para terminar de hundir la economía a futuro. Pocas cosas pasan a este tipo de gente.
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menéame