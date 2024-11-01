El shock de realidad tras viajar a China  

El Canciller alemán Friedrich Merz acaba de regresar de China y sus declaraciones han levantado ampollas: "Ya no somos productivos", "la semana de 4 días es inviable", "estamos arruinando la industria con políticas climáticas". ¿Ha descubierto Merz la pólvora o simplemente ha salido de la caverna de Platón tras décadas de ceguera? En este vídeo analizamos por qué Europa se ha convertido en un "muerto viviente" que se mueve por inercia mientras China ya ha ganado la partida. Comparamos el realismo doloroso de Merz con el proteccionismo cobarde
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Mientras tanto, a celebrar y aplaudir todas las sanciones USAnas que han hundido su país, a celebrar y aplaudir todas las aventuras sionistas expansionistas y a cerrar contratos de cientos de miles de millones con empresas de fabricación de ametralladoras, cuetes y carros de combate.
¿Son o no son brillantes, los líderes europedos? Las pillan al vuelo, sobretodo estos alemanes.
Aquí este sólo va a aplicar lo que diga Trump, quien no quiere que Alemania (ni Europa) levante cabeza, como buen yanki.
No podemos competir contra China, pero es que no nos hace falta.