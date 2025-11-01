La Shenzhou-21 llega a la estación espacial china Tiangong

El acoplamiento se completó a las 03:22 hora local (19:22 GMT del viernes), apenas tres horas y media después de su lanzamiento desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el desierto del Gobi (noroeste), estableciendo un nuevo récord de velocidad en las maniobras entre una nave Shenzhou y la estación. Con 32 años recién cumplidos, Wu Fei se ha convertido en el astronauta más joven en la historia del país asiático. www.meneame.net/story/astrum-espanol-china-esta-logrando-tiangong-revo
En apenas 10 años los chinos ya tenían una primera estación internacional. Pequeña, cutrilla, copiada a los soviéticos, pero allí arriba estaba. Desde… » ver todo el comentario
Me respondo, leer la noticia es bien:
Durante su estancia de unos seis meses en la estación, los taikonautas -como se conocen a los astronautas en China- llevarán a cabo 27 nuevos proyectos científicos y de aplicación, entre ellos el uso de un nuevo traje extravehicular, el cuidado de ratones enviados para experimentos biológicos y la primera barbacoa en órbita.
También instalarán dispositivos de protección contra desechos espaciales y módulos de carga externa, además de realizar actividades educativas y de divulgación desde el espacio.
Tengo ganas locas de ver cómo sale eso de la barbacoa.