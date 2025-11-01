edición general
La Shenzhou-21 llega a la estación espacial china Tiangong

El acoplamiento se completó a las 03:22 hora local (19:22 GMT del viernes), apenas tres horas y media después de su lanzamiento desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el desierto del Gobi (noroeste), estableciendo un nuevo récord de velocidad en las maniobras entre una nave Shenzhou y la estación. Con 32 años recién cumplidos, Wu Fei se ha convertido en el astronauta más joven en la historia del país asiático. www.meneame.net/story/astrum-espanol-china-esta-logrando-tiangong-revo

Hay que recordar que la Tiangong está ahí porque en 1994 Estados Unidos vetó la entrada de China en la EEI (estación espacial internacional) y en cualquier colaboración científica espacial. Les sacaron el programa GPS y poco después los europeos del Sistema Galileo de posicionamiento pese al dineral que habían metido los chinos en su desarrollo.

En apenas 10 años los chinos ya tenían una primera estación internacional. Pequeña, cutrilla, copiada a los soviéticos, pero allí arriba estaba. Desde…   » ver todo el comentario
¿Qué objetivo tienen estos astronautas? ¿Van a hacer experimentos o están para unir más unidades?

Me respondo, leer la noticia es bien:

Durante su estancia de unos seis meses en la estación, los taikonautas -como se conocen a los astronautas en China- llevarán a cabo 27 nuevos proyectos científicos y de aplicación, entre ellos el uso de un nuevo traje extravehicular, el cuidado de ratones enviados para experimentos biológicos y la primera barbacoa en órbita.

También instalarán dispositivos de protección contra desechos espaciales y módulos de carga externa, además de realizar actividades educativas y de divulgación desde el espacio.

Tengo ganas locas de ver cómo sale eso de la barbacoa.
Una estacion espacial que nunca fue mas inutil, hasta las mir hacian mas cosas
