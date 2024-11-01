edición general
Sevilla cierra el muro de defensa por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir

Sevilla cerrará el muro de defensa ante el riesgo de desbordamiento del Guadalquivir. Se trata de la segunda vez que se acomete esta operación en menos de un año

| etiquetas: sevilla , guadalquivir , inundaciones
3 comentarios
Fran_Ibañez_Cervilla #1 Fran_Ibañez_Cervilla
es normal... mucha agua en poco tiempo
sotillo #2 sotillo
#1 Menos mal que lo de “ En Abril aguas mil” ya no se cumple
Fran_Ibañez_Cervilla #3 Fran_Ibañez_Cervilla
#2 lo que no se... es si seguirá lloviendo hasta semana santa... este año van a parecer pasos venecianos
