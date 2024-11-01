El sesgo de conservación: los animales feos también merecen protección

Una secuencia fotográfica muestra una selección de animales, entre los que se cuentan un panda gigante, una capibara y un murciélago. "¿Con cuál de ellas conectas más?", se preguntaba la psicóloga Julia Lee Cunningham, especializada en la moralidad que subyace en la toma de decisiones de los humanos. La enorme mayoría de los encuestados elige el panda o el capibara, dos de los animales que acumulan muchas más visitas en las publicaciones de las redes sociales.