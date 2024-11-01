El sesgo de autoservicio o sesgo por interés personal, en qué consiste

Muchos autores consideran el sesgo de autoservicio como una tendencia autofavorable o sesgo egoísta. Cundo las personas obtiene un éxito se lo atribuyen, pero si se trata de un fracaso, lo atribuyen a causas externas.



El sesgo egoísta es cualquier proceso cognitivo distorsionado por la necesidad de conservar o mejorar la autoestima, lo cual lleva al individuo a percibirse de una forma muy favorable.



Así, ante el éxito, los individuos lo atribuyen a sus propias habilidades y esfuerzos, pero suelen rechazar la retroalimentación negativa...