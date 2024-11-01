Servicio de Fotos de Pasaporte: Un archivo inesperado de retratos de famosos (eng)  

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#1
Don_Pixote
La de Marty Feldman no es aceptable, no esta mirando a la camara
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#2
Robus
#1
La primera vez que fui a un país post-sovietico y ví los pasaportes flipé de las posiciones de las caras, aparecían con la cara ladeada y mirando al infinito (era a principios de los 90, supongo que ya habrá cambiado todo).
Me pareció muy curioso.
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