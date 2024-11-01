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Servicio de Fotos de Pasaporte: Un archivo inesperado de retratos de famosos (eng)

Servicio de Fotos de Pasaporte: Un archivo inesperado de retratos de famosos (eng)  

Durante más de 60 años, una pequeña tienda en Londres tomó fotos de pasaporte de rostros famosos; su gran archivo está ahora abierto a todos

| etiquetas: fotos pasaporte , express photos , david sharkey , ann sharkey
5 0 0 K 131 Fotografía
2 comentarios
5 0 0 K 131 Fotografía
Don_Pixote #1 Don_Pixote
La de Marty Feldman no es aceptable, no esta mirando a la camara
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Robus #2 Robus
#1 La primera vez que fui a un país post-sovietico y ví los pasaportes flipé de las posiciones de las caras, aparecían con la cara ladeada y mirando al infinito (era a principios de los 90, supongo que ya habrá cambiado todo).

Me pareció muy curioso.
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