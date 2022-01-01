edición general
El Servicio Canario de Salud, condenado a pagar 60.000 euros por dar de alta a un paciente desorientado y sin acompañamiento

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al Servicio Canario de la Salud (SCS) a pagar 60.000 euros a la familia de un paciente de 61 años que fue dado de alta por el Hospital Insular de Gran Canaria sin acompañamiento, pese a presentar problemas de desorientación. De hecho, en las cámaras se observa cómo el paciente intenta volver a entrar en el recinto sanitario y se le impide, por lo que a continuación permaneció sin poder ser localizado desde las diez y media de la noche y hasta la actualidad.

correcorrecorre #1 correcorrecorre
"permaneció sin poder ser localizado desde las diez y media de la noche y hasta la actualidad." ¿Me quieres decir que aún no lo han encontrado? La madre que los parió
3
Mark_ #2 Mark_
#1 yo también tenía dudas al leer el titular pero efectivamente, aún no ha aparecido desde 2022.
5
Elrosquasard #5 Elrosquasard
#2 Entonces no debería estar ya esta condena, porque si aparece muerto y fue tras su salida al hospital la cuantía podría ser varias veces superior. Y me parece que no se puede juzgar 2 veces el mismo hecho.
0
Mark_ #7 Mark_
#5 igual lo han dado ya todo por perdido y al no aparecer el cadáver no pueden reclamar nada más.
0
obmultimedia #6 obmultimedia
#2 Lo mismo ese pobre hombre esta muerto entre maleza y nadie se ha dado cuenta, menudo horror.
1
Mark_ #8 Mark_
#6 es lo más probable, tres años sin aparecer es mucho tiempo para que nadie se de cuenta.
1
#3 chris
#1 Si, básicamente lo mismo que pensé yo... >:-( :palm:
0
mis_cojones_en_bata #4 mis_cojones_en_bata *
Pues me parece un putísima mierda de indemnización, para lo que a mi me parece un caso de homicidio por imprudencia.

Pobre familia.
0
mecheroconluz #10 mecheroconluz
Me cago en todos los muertos de los que allí estaban. ¿De verdad no hubo nadie con un mínimo de corazón que ayudó a ese pobre hombre?
0
Cuñado #9 Cuñado *
Y el despropósito no acaba en el titular:

entonces tampoco se le permitió acompañamiento alguno por lo que los familiares se tuvieron que limitar a hacer varias llamadas.

Lo de siempre, las negligencias de los trabajadores públicos las pagamos todos a escote.

Esa indemnización deberían pagarla los responsables de tal hazaña. Amén de recibir la sanción disciplinaria correspondiente. Sin perjuicio de que, llegado el caso, pudieran derivarse otras responsabilidades a nivel institucional.
0

