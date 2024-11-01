El Servicio Aragonés de Salud aprueba la jornada de 35 horas semanales

El Servicio Aragonés de Salud ha dado un paso muy importante el viernes pasado con la aprobación, por la parte de su Mesa Sectorial de Sanidad, del nuevo acuerdo sobre tiempos de trabajo, jornada y horarios en sus centros asistenciales. A través del mismo, queda implantada la jornada de 35 horas semanales para el próximo año, y se regulariza la jornada reducida acumulada de las jornadas de 12 horas y de los distintos tipos de guardias.