edición general
13 meneos
12 clics
El Servicio Aragonés de Salud aprueba la jornada de 35 horas semanales

El Servicio Aragonés de Salud aprueba la jornada de 35 horas semanales

El Servicio Aragonés de Salud ha dado un paso muy importante el viernes pasado con la aprobación, por la parte de su Mesa Sectorial de Sanidad, del nuevo acuerdo sobre tiempos de trabajo, jornada y horarios en sus centros asistenciales. A través del mismo, queda implantada la jornada de 35 horas semanales para el próximo año, y se regulariza la jornada reducida acumulada de las jornadas de 12 horas y de los distintos tipos de guardias.

| etiquetas: servicio aragonés de salud , jornada , 35 horas semanales
11 2 0 K 115 actualidad
4 comentarios
11 2 0 K 115 actualidad
nereira #1 nereira
El Servicio Cántabro de Salud lo tiene implementado hace varios años
0 K 20
Thornton #2 Thornton
¡Cuando se entere Ayu.... digooo Feijóo!

Tirón de orejas pepero para Azcón :troll:
0 K 20
#3 Cntrl
#2 Más bien es una lección a la ministra que no consigue aprobar el estatuto marco de sanidad
0 K 6
ipanies #4 ipanies
#2 #3 Son las dos cosas y alguna más... Si este acuerdo no se acompaña con más contrataciones, se incrementarán las listas de espera y esto hará que más aragoneses se planteen contratar un seguro privado y si es en Quirón, es un wi/win de libro para esa empresa y para la organización delictiva ppsuna que recibirá más sobres.
1 K 22

menéame