edición general
1 meneos
16 clics

¿Qué sería de los coches eléctricos sin Tesla?  

A través de un repaso minucioso por la historia reciente de la electromovilidad, se analiza la evolución del mercado desde los primeros modelos de producción hasta el impacto estructural de la firma californiana Tesla en todo el ecosistema del automóvil.

| etiquetas: tesla , coches eléctricos , automóvil
1 0 0 K 9 tecnología
7 comentarios
1 0 0 K 9 tecnología
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Lo que diga BYD...

PD: En China ya llevaban algún tiempo con la electrificación. Pero como siempre si lo hace un americano es guay y va a salvar el mundo. Mientras que en China lo hacen por orden de Satán y para destruir el mundo.
4 K 45
OrialCon_Darkness #7 OrialCon_Darkness
#1 un americano? No hombre no, el éxito viene de un africano pobre y desnutrido. Y como tal, hay que apoyarle por ser una minoría racial :troll: :-D
0 K 9
mis_cojones_en_bata #5 mis_cojones_en_bata *
Todo el que no critique a Tesla es porque se la chupa a Elon y depende de ello para tener un plato de dog chow al día.
0 K 13
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Todo el que critique un tesla es porque no lo ha probado.
0 K 6
ummon #3 ummon
#2 Anda... Eso mismo dicen los de la manzanita en relación a los Android
0 K 12
frg #4 frg
#3 Eso mismo dicen los que han probado las drogas a los que no :-D
2 K 37
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
#3 si tú crees que es lo mismo, lo siento por ti.
0 K 6

menéame