edición general
La seria advertencia de un psicólogo sobre la Lotería de Navidad: "Se nos dice que la ilusión reside en un juego de azar; es muy negativo"

"Se nos está diciendo que la ilusión reside en la compra de esta lotería, en este juego de azar, lo cual realmente es curioso... por no decir muy negativo", advierte. "La ilusión la debemos encontrar en nuestro trabajo, en compartir, en disfrutar de estas fiestas de Navidad...", recomienda el experto, como puede observarse en el vídeo superior. Sobre la publicidad de este tipo de sorteos, explica que se trata de "asociar" la lotería "con el fortalecimiento del espíritu navideño", algo que tiene "un gran componente emocional". En las propias b

#3 daniMate
Es negativo para el que se lo cree.
Es positivo para el que vende los decimos
#7 Kuruñes3.0 *
#5 ese que compra porsiaca soy yo xD xD es lo único que juego todo el año xD xD la de curro y la del bar... xD xD xD
PD: mientras a veces uno de la cruz roja si me da mucha pena el que lo venda.
Gry #1 Gry
La Lotería de Navidad es un impuesto que pagas para no acabar como este; www.instagram.com/reel/DSmfMmkjGlA/?l=1
#2 Pixmac *
#1 Muy cierto. Mucha gente compra el décimo en la empresa/cafetería habitual/... por si acaso. Nadie quiere ser el tonto que no lo compró.
Barney_77 #5 Barney_77
#2 Exacto. Yo lo llamo la lotería de la envidia. Nadie quiere ser el gilipollas que no la compra.
ChatGPT #6 ChatGPT
#2 pché, yo soy el tonto de mi entorno (y tampoco compro lotería)
#4 daniMate
#1 eso le pasa por listo.
Todos sabemos que la lotería nunca toca... Pero ¿Y si si?
