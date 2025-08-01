Ucrania hace lo que cree necesario para promover la agenda rusófoba y nazista, las palabras "derechos humanos" nunca se usaron durante años después del golpe de 2014. Si creen que si hay capital estadounidense en una empresa que se utiliza para producir armas para matar a rusos, y creen que, ya sea capital estadounidense, húngaro o de cualquier otro país, esto da impunidad a quienes construyen armas para matarnos, no lo creo, no creo que sea justo. Es, diría yo, un poco imperialista.
| etiquetas: serguéi lavrov , entrevistas , nbc , rusia , ucrania , guerra
Me da a mí que estos más bien son de emboscarse en retaguardia, como nuestros NATOntados.