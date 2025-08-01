edición general
Serguéi Lavrov, Ministro de Asuntos Exteriores. Entrevista con NBC sobre la guerra en Ucrania

Ucrania hace lo que cree necesario para promover la agenda rusófoba y nazista, las palabras "derechos humanos" nunca se usaron durante años después del golpe de 2014. Si creen que si hay capital estadounidense en una empresa que se utiliza para producir armas para matar a rusos, y creen que, ya sea capital estadounidense, húngaro o de cualquier otro país, esto da impunidad a quienes construyen armas para matarnos, no lo creo, no creo que sea justo. Es, diría yo, un poco imperialista.

4 comentarios
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Los demócratas de toda la vida que le molan a nuestros NATOntados preparando la procesión de semana santa.

x.com/MarioBojic/status/1959527733135917435?t=AI11oC4Wl5297OQcV52cLg&a
5 K 95
ipanies #2 ipanies
#1 Irán al frente con las banderas...
1 K 33
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Me da a mí que estos más bien son de emboscarse en retaguardia, como nuestros NATOntados.
0 K 20
Veelicus #4 Veelicus
#1 Pena que no cayera un Oresnik en la cabeza de todos esos pedazo de mierda
0 K 11

