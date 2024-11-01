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Serena y Ron se pelean por un bolígrafo | St. Denis Medical | NBC (ing)

Serena y Ron se pelean por un bolígrafo | St. Denis Medical | NBC (ing)  

De los creadores de The Office Serena (Kahyun Kim) y Ron (David Alan Grier) discuten sobre quién tiene el mejor bolígrafo de toda la planta.

| etiquetas: comedia , the office , st denis medical , nbc , streaming , serie de tv
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3 comentarios
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Cuñado #1 Cuñado
Qué rápido nos olvidamos de la gente :'( Aún recuerdo cuando Sobria y Serena estaban juntas y cantaban aquello de "Yo quiero bailar".
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azathothruna #2 azathothruna
#1 A mi me vale verga la vida de los artistas.
Prefiero ver las obras (si estan en mi genero favorito)
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Cuñado #3 Cuñado
#2 Eso lo dices porque no has conocido a Sobria.
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menéame